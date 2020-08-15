«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 15 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер».

«Сент-Луис»

Хоккейная команда из Сент-Луиса, штат Миссури, провела свой контрольный поединок 30 июля, в котором она потерпела крупное поражение от «Чикаго» (0:4).

Позже подопечные Крейга Беруби трижды сыграли в групповом раунде Западной конференции. Набрав лишь 1 балл, они финишировали последними в таблице.

Все прогнозы на НХЛ

В первом матче «Сент-Луис» потерпел поражение от «Колорадо» (1:2), а во второй игре «ноты» оказались слабее «Вегаса» (4:6).

Единственное очко «Сент-Луис» заработал во встрече с «Далласом», уступив «шерифам» по буллитам (1:1, 0:1). В стартовом поединке плей-офф серии Кубка Стэнли команда Беруби была разгромлена «Ванкувером» (2:5).

«Ванкувер»

Канадская команда из провинции Британская Колумбия после паузы вышла на лед 30 июля. В контрольном матче «Накс» крупно проиграли «Виннипегу» (1:4).

С 3 по 8 августа «Ванкувер» провел четыре встречи с «Миннесотой» в плей-офф серии. В этих поединках подопечные Трэвиса Грина победили трижды — 3:1.

Однако первая игра с «Минни» закончилась для канадцев поражением всухую (0:3). Позже «Накс» победили в основное время (4:3; 3:0).

В заключительном матче серии «Ванкувер» выиграл в овертайме (5:4). А в стартовом поединке плей-офф Кубка Стэнли коллектив Грина разгромил «Сент-Луис» (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Луиса» во второй встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.38, а на победу «Ванкувера» — 2.99.

Наши прогноз и ставка — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 1.65. 0