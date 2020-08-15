ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов «Вашингтон» — «Айлендерс»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо» Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
  • 18:53
    • Генсек РФС: Казарцев отстранен, по Еськову решения пока нет
  • 21:12
    • «Лейпциг» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 20:32
    • Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован
  • 18:31
    • Болельщики «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
  • 17:26
    • В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»
  • 16:03
    • В Кубке Англии не будет переигровок в сезоне-2020/21
  • 13:26
    • Слободан Райкович стал игроком «Локомотива»
    Все новости спорта

    Получится ли вторая игра серии такой же открытой?

    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Ванкувер»
    Бо Хорват
    Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 15 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 15 Августа 2020 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 01:30 Ванкувер Ванкувер
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.33
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Сент-Луис»

    Хоккейная команда из Сент-Луиса, штат Миссури, провела свой контрольный поединок 30 июля, в котором она потерпела крупное поражение от «Чикаго» (0:4).

    Позже подопечные Крейга Беруби трижды сыграли в групповом раунде Западной конференции. Набрав лишь 1 балл, они финишировали последними в таблице.

    Все прогнозы на НХЛ

    В первом матче «Сент-Луис» потерпел поражение от «Колорадо» (1:2), а во второй игре «ноты» оказались слабее «Вегаса» (4:6).

    Единственное очко «Сент-Луис» заработал во встрече с «Далласом», уступив «шерифам» по буллитам (1:1, 0:1). В стартовом поединке плей-офф серии Кубка Стэнли команда Беруби была разгромлена «Ванкувером» (2:5).

    «Ванкувер»

    Канадская команда из провинции Британская Колумбия после паузы вышла на лед 30 июля. В контрольном матче «Накс» крупно проиграли «Виннипегу» (1:4).

  • «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
  • Читайте по теме

    • С 3 по 8 августа «Ванкувер» провел четыре встречи с «Миннесотой» в плей-офф серии. В этих поединках подопечные Трэвиса Грина победили трижды — 3:1.

    Однако первая игра с «Минни» закончилась для канадцев поражением всухую (0:3). Позже «Накс» победили в основное время (4:3; 3:0).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    В заключительном матче серии «Ванкувер» выиграл в овертайме (5:4). А в стартовом поединке плей-офф Кубка Стэнли коллектив Грина разгромил «Сент-Луис» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Луиса» во второй встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.38, а на победу «Ванкувера» — 2.99.

    Наши прогноз и ставка — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Гуанчжоу Эвергранд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры