«Торонто» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 10 августа 2020 года

«Торонто»
Перед приостановкой регулярного сезона канадский клуб из провинции Онтарио шел третьим в командном рейтинге Атлантического дивизиона.
Регулярный сезон «Торонто» закончил на мажорной ноте, обыграв на своем льду «Тампу-Бэй» (2:1).
Победный ход «листья» продолжили и на предсезонке, где 29 июля подопечные Шелдона Кифа прихлопнули «Монреаль» (4:2).
В плей-офф серии «Торонто» играет с «Коламбусом». Сперва «кабаны» уступили «Джекетс» со счетом 0:2. Затем они победили — 3:0. Позже «листья» влетели соперникам в овертайме (3:4), но в четвертом матче канадцы в дополнительное время взяли верх (4:3).
«Коламбус»
Команда, находящаяся в Колумбусе, штат Огайо, перед паузой в хоккее была шестой в рейтинге Столичного дивизиона.
Последний поединок «Коламбуса» в регулярке завершился победой над «Ванкувером» (2:1). А в предсезонке «мундиры» раскатали «Бостон» (4:1).
В плей-офф подопечные Джона Тортореллы 3 августа одержали верх над «Торонто» (2:0). Вторая игра закончилась их поражением (0:3).
Третий матч серии «Коламбус» выиграл в дополнительное время (4:3), а через день «мундиры» и сами уступили в овертайме (3:4).
Прогноз и ставка
Победа «Торонто» в грядущей встрече оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Коламбуса» — 2.99.
Наши прогноз и ставка на матч — победа «Коламбуса» или ничья с коэффициентом 1.78. 0