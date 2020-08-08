«Торонто» обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии

Фрагмент матча
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У «Блю Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Владислав Гавриков. За «Мэйпл Лифс» забили Вильям Нюландер, Джон Таварес, Зак Хайман и Остон Мэттьюс.
Примечательно, что до 56-й минуте победители уступали 0:3, однако смогли забить три шайбы и перевести игру в овертайм, где победный гол оформил Мэттьюс.
Счет в серии до трех побед стал 2:2. Решающая игра пройдет 9 августа.
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд
«Коламбус» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)
Голы: Аткинсон — 2 (Дюбуа, Мерзликинс), 3:58 — 1:0. Гавриков — 1 (Савар, Тексье), 24:40 — 2:0. Дженнер — 1 (Фолиньо), 54:18 — 3:0. Нюландер — 2 (Хаймэн, Марнер), 56:03 — 3:1. Таварес — 2 (Мэттьюс, Марнер), 56:54 — 3:2. Хаймэн — 1 (Мэттьюс, Нюландер), 59:37 — 3:3. Мэттьюс — 2 (бол., Таварес, Марнер), 73:10 — 3:4Вратари: Мерзликинс — АндерсенШтраф: 15-13Броски: 39 (13+13+6+7) — 53 (15+16+8+14)