«Торонто» обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии

проигралв четвертом матче квалификационного раунда НХЛ — 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1).

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У «Блю Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Владислав Гавриков. За «Мэйпл Лифс» забили Вильям Нюландер, Джон Таварес, Зак Хайман и Остон Мэттьюс.

Примечательно, что до 56-й минуте победители уступали 0:3, однако смогли забить три шайбы и перевести игру в овертайм, где победный гол оформил Мэттьюс.

Счет в серии до трех побед стал 2:2. Решающая игра пройдет 9 августа.