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    «Торонто» обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    «Коламбус» проиграл «Торонто» в четвертом матче квалификационного раунда НХЛ — 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У «Блю Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Владислав Гавриков. За «Мэйпл Лифс» забили Вильям Нюландер, Джон Таварес, Зак Хайман и Остон Мэттьюс.

    Примечательно, что до 56-й минуте победители уступали 0:3, однако смогли забить три шайбы и перевести игру в овертайм, где победный гол оформил Мэттьюс.

    Счет в серии до трех побед стал 2:2. Решающая игра пройдет 9 августа.

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд
    «Коламбус» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)
    Голы: Аткинсон — 2 (Дюбуа, Мерзликинс), 3:58 — 1:0. Гавриков — 1 (Савар, Тексье), 24:40 — 2:0. Дженнер — 1 (Фолиньо), 54:18 — 3:0. Нюландер — 2 (Хаймэн, Марнер), 56:03 — 3:1. Таварес — 2 (Мэттьюс, Марнер), 56:54 — 3:2. Хаймэн — 1 (Мэттьюс, Нюландер), 59:37 — 3:3. Мэттьюс — 2 (бол., Таварес, Марнер), 73:10 — 3:4Вратари: Мерзликинс — АндерсенШтраф: 15-13Броски: 39 (13+13+6+7) — 53 (15+16+8+14)
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