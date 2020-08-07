«Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

В групповом матче НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 7 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Вегас».

«Сент-Луис»

Хоккейный клуб из штата Миссури на данный момент находится на третьем месте в таблице 1/4 Запада с нулем очков на счету.

А в регулярном сезоне НХЛ «Сент-Луис» до паузы лидировал в Центральном дивизионе. В 70 играх «ноты» забили 225 голов, а в их сетке побывали 193 шайбы.

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7 марта команда Крейга Беруби прервала победную серию из восьми матчей, уступив «Нью-Джерси» (2:4). Позже она одолела «Чикаго» (2:0), оказалась слабее «Флориды» (1:2) и обыграла «Анахайм» (4:2).

В предсезонном поединке «Сент-Луис» был разгромлен «Чикаго» (0:4), а в первом матче группового раунда «ноты» влетели «Колорадо» (1:2).

«Вегас»

На данном этапе группового раунда команда из южного пригорода Лас-Вегаса возглавляет таблицу 1/4 Запада с 2 очками в запасе.

Перед приостановкой регулярного сезона «Вегас» лидировал в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 71 игре этот коллектив сделал разницу забитых и пропущенных — 227:211.

Два последних поединка до паузы «золотые отбросы» выиграли у «Калгари» (5:3) и «Эдмонтона» в дополнительное время (3:2).

Предсезонная встреча закончилась для коллектива Питера Дебура крупной победой над «Аризоной» (4:1), а рестарт сезона «Вегас» начал с удачной игры против «Далласа» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Сент-Луиса» во втором матче группового раунда оценивается в 2.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Вегаса» — 2.46.

Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.60. 0