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    Чем завершится второй матч «Вегаса»?

    «Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Вегас»
    Вильям Карлссон
    В групповом матче НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 7 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Вегас».
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    Хоккей. НХЛ. Посев. Запад 07 Августа 2020 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 01:30 Вегас Вегас
  • НХЛ. Посев. Запад
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    «Сент-Луис»

    Хоккейный клуб из штата Миссури на данный момент находится на третьем месте в таблице 1/4 Запада с нулем очков на счету.

    А в регулярном сезоне НХЛ «Сент-Луис» до паузы лидировал в Центральном дивизионе. В 70 играх «ноты» забили 225 голов, а в их сетке побывали 193 шайбы.

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    7 марта команда Крейга Беруби прервала победную серию из восьми матчей, уступив «Нью-Джерси» (2:4). Позже она одолела «Чикаго» (2:0), оказалась слабее «Флориды» (1:2) и обыграла «Анахайм» (4:2).

    В предсезонном поединке «Сент-Луис» был разгромлен «Чикаго» (0:4), а в первом матче группового раунда «ноты» влетели «Колорадо» (1:2).

    «Вегас»

    На данном этапе группового раунда команда из южного пригорода Лас-Вегаса возглавляет таблицу 1/4 Запада с 2 очками в запасе.

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    • Перед приостановкой регулярного сезона «Вегас» лидировал в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 71 игре этот коллектив сделал разницу забитых и пропущенных — 227:211.

    Два последних поединка до паузы «золотые отбросы» выиграли у «Калгари» (5:3) и «Эдмонтона» в дополнительное время (3:2).

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    Предсезонная встреча закончилась для коллектива Питера Дебура крупной победой над «Аризоной» (4:1), а рестарт сезона «Вегас» начал с удачной игры против «Далласа» (5:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сент-Луиса» во втором матче группового раунда оценивается в 2.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Вегаса» — 2.46.

    Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.60. 0

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    «Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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