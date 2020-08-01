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    Сможет ли «Эдмонтон» победить в родных стенах?

    «Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Чикаго»
    «Эдмонтон»
    В квалификационном раунде НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 1 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Чикаго».
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    «Эдмонтон»

    Представители Канады сыграли в 71 матче регулярки. В общекомандном рейтинге Тихоокеанского дивизиона они шли вторыми.

    В начале марта «Эдмонтон» завоевал три победы, забросив в трех играх 12 шайб. Сперва «нефть» одержала верх над «Виннипегом» (3:2), а затем она разнесла «Нэшвилл» (8:3) и переиграла «Даллас» в овертайме (2:1).

    В следующем поединке подопечные Дэйва Типпета потерпели поражение от «Чикаго» (3:4), но позже «Ойлерз» разгромили «Коламбус» (4:1).

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    Перед самой паузой «Эдмонтон» проиграл «Вегасу» в дополнительное время (2:3) и «Виннипегу» в основное (2:4). В рамках предсезонки команда Типпета прихлопнула «Калгари» (4:1).

    «Чикаго»

    Клуб из штата Иллинойс успел принять участие в 70 играх НХЛ, в результате которых он занял последнее место в рейтинге Центрального дивизиона.

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    • С конца февраля и по 6 марта «Чикаго» выглядел неплохо и добыл четыре победы. Первым соперником в этой серии была «Тампа-Бэй» (5:2).

    Затем по буллитам «дрозды» переиграли «Флориду» (2:2, 2:0), а в основное время они взяли верх над «Анахаймом» (6:2) и «Эдмонтоном» (4:3). Но победная волна утихла 7 марта, когда команда Джереми Коллитона уступила «Детройту» (1:2).

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    Чуть позже «Чикаго» оказался слабее «Сент-Луиса» (0:2), но в последнем матче регулярки «Би-хокс» разгромили «Сан-Хосе» (6:2). В ходе предсезонки «ястребы» легко справились с «Сент-Луисом» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» в этой встрече оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Чикаго» — 3.04.

    В двух очных поединках из трех в текущем сезоне «Чикаго» был победителем, однако в плей-офф канадская команда не даст себя обыграть клубу, который до паузы шел последним в своем дивизионе. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче за 1.64. 0

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    «Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 1 августа 2020 года. Прогноз на «Эдмонтон» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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