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    Открытая игра на «ТД Гарден» подарит много голов

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй»
    Давид Пастрняк
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 8 марта на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».
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    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Бостон»

    Коллектив, который расположен в штате Массачусетс, на данном этапе регулярки возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 98 очками на счету.

    23 февраля «Бостон» неожиданно прервал свою серию из пяти побед подряд. В Канаде подопечные Брюса Кэссиди были опозорены «Ванкувером» (3:9).

    Затем «Бис» дома были разгромлены «Калгари» (2:5). Однако, после этих неудачных матчей черно-золотые больше не проигрывали. 28 февраля «медведи» одолели «Даллас» (4:3).

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    В последнем зимнем поединке «спицы» крупно обыграли «Айлендерс» (4:0). 4 марта «Бостон» одержал верх над «Тампой-Бэй» (2:1), а чуть позже коллектив Брюса Кэссиди в овертайме разобрался с «Флоридой» (2:1).

    «Тампа-Бэй»

    В турнирной таблице Атлантического дивизиона коллектив из штата Флорида идет вторым с 89 баллами в копилке. От «Бостона» команда отстает на девять пунктов.

    21 февраля «Тампа-Бэй» на выезде потерпела поражение от «Вегаса» (3:5), прервав свою серию из 11 выигранных матчей. После потери очков в Лас-Вегасе «молнии» еще трижды уступили.

    Подопечные Джона Купера оказались слабее «Аризоны» (3:7), «Торонто» (3:4) и «Чикаго» (2:5). А 29 февраля этот коллектив сумел дома победить «Калгари» (4:3).

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    В первом весеннем поединке «Тампа-Бэй» на «Амали Арене» не справилась с «Бостоном» (1:2), однако, через пару дней «молнии» легко разобрались с «Монреалем» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,14, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,93.

    На «ТД Гарден» «молнии» захотят взять реванш у «медведей» за недавнее поражение, но хозяева не позволят им это сделать. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 8 марта 2020 года. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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