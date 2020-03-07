«Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 7 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч состоится 7 марта на «Арене Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Барыс».

«Металлург» Мг

В регулярном сезоне КХЛ представители Магнитогорска сумели финишировать на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков.

Но три последних встречи регулярки «Металлург» Мг провалил, проиграв во всех. Сперва подопечные Ильи Воробьева оказались слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (1:2).

Затем на выезде «лисы» потерпели поражения от «Трактора» (1:2) и «Барыса» (0:4). 1 марта в рамках четвертьфинала конференций «Магнитка» в Казахстане была разбита «Барысом» (0:4).

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Но в ответном поединке в Нур-Султане «Металлург» Мг сумел отыграться (0:3) и сравнял счет в серии. 5 марта «сталевары» дома уступили «Барысу» в овертайме (1:2).

«Барыс»

Казахстанцы в регулярном чемпионате заработали 84 балла в 62 матчах. Благодаря таким показателям они прошли в плей-офф со второй строчки таблицы Восточной конференции.

В концовке регулярки «Барысу» удалось победить двух встречах из трех. 21 февраля подопечные Андрея Скабелки одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Чуть позже коллектив из Нур-Султана в гостях справился с «Адмиралом» (3:1). А испортило настроение болельщикам поражение их команды от «Амура» (0:5).

В стартовой встрече плей-офф «Барыс» разнес «Металлург» Мг (4:0), а затем он сам всухую влетел «Магнитке» (0:3). 5 марта казахстанцы в овертайме переиграли «сталеваров» (2:1) и вышли вперед в серии — 2:1.

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 3,80, а на победу «Барыса» — 2,78.

Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,66. 0