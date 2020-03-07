ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Богдан КиселевичКХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА играет с «Торпедо» «Рейнджерс» — «Вашингтон»НХЛ. Дубль Овечкина, дебютная шайба Ковальчука и три очка Панарина Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 12:26
    • Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе
  • 11:39
    • Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии
  • 11:07
    • Малкин вышел на 65-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
    Все новости спорта

    «Магнитка» и «Барыс» не будут играть закрыто

    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 7 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Барыс
    Прогноз на «Металлург» Мг — «Барыс»
    Евгений Тимкин
    В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч состоится 7 марта на «Арене Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Барыс».
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    В регулярном сезоне КХЛ представители Магнитогорска сумели финишировать на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков.

    Но три последних встречи регулярки «Металлург» Мг провалил, проиграв во всех. Сперва подопечные Ильи Воробьева оказались слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (1:2).

    Затем на выезде «лисы» потерпели поражения от «Трактора» (1:2) и «Барыса» (0:4). 1 марта в рамках четвертьфинала конференций «Магнитка» в Казахстане была разбита «Барысом» (0:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но в ответном поединке в Нур-Султане «Металлург» Мг сумел отыграться (0:3) и сравнял счет в серии. 5 марта «сталевары» дома уступили «Барысу» в овертайме (1:2).

    «Барыс»

    Казахстанцы в регулярном чемпионате заработали 84 балла в 62 матчах. Благодаря таким показателям они прошли в плей-офф со второй строчки таблицы Восточной конференции.

    В концовке регулярки «Барысу» удалось победить двух встречах из трех. 21 февраля подопечные Андрея Скабелки одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

    Чуть позже коллектив из Нур-Султана в гостях справился с «Адмиралом» (3:1). А испортило настроение болельщикам поражение их команды от «Амура» (0:5).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В стартовой встрече плей-офф «Барыс» разнес «Металлург» Мг (4:0), а затем он сам всухую влетел «Магнитке» (0:3). 5 марта казахстанцы в овертайме переиграли «сталеваров» (2:1) и вышли вперед в серии — 2:1.

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 3,80, а на победу «Барыса» — 2,78.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Калгари — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — ЦСКА
  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
    • Вчера в 02:20     Марио Фернандес
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
    • 01:24 01/03/2020     Мануэл Фернандеш
  • С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»
    • 00:10 02/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 7 марта 2020 года . Прогноз на «Металлург» Мг — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Революция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболеМерсисайдцы внесли новый смысл в игру средней линии, который пока не может охватить даже статистика Вчера в 14:230
  • 12:55
    • Сульшер: Я не думаю, что мы играли особенно хорошо против «Дерби»
  • 11:23
    • Кикнадзе: У меня нет конфликта с Семиным
  • 09:41
    • «Клипперс» обыграли «Хьюстон», возвращение Карри не помогло «Голден Стэйт»
    «Спартак» — ЦСКА Футбол Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКАРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России Вчера в 02:200
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» прервет «черную полосу»?
  • 2.90
    •
  • 12:18
    • Робин ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»
  • 11:55
    • «Локомотив» планирует играть в «Лужниках» во время реконструкции «РЖД-Арены»
  • 09:57
    • «Ман Сити» готов купить за 85 миллионов у «Интера» Шкриньяра
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • 08:09
    • Два клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда»
  • 07:55
    • Чорлука: Будет чуть-чуть странно без Семина на скамейке
  • 07:36
    • Ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА перенести Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие