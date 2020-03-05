«Калгари» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 5 марта 2020 года

«Калгари»
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадский клуб из провинции Альберта идет третьим с 75 баллами на счету. Ближайших конкурентов за место в плей-офф команда опережает на три пункта.
Пока «Калгари» нельзя назвать стабильным коллективом, поскольку подопечные Джеффа Уорда демонстрируют совершенно разные результаты.
К примеру, 22 числа прошлого месяца «огоньки» дома влетели «Бостону» (3:4), а после победы над «Детройтом» (4:2) канадцы взяли у «медведей» реванш на выезде, разгромив тех со счетом 5:2.
28 февраля «Калгари» в дополнительное время оказался слабее «Нэшвилла» (3:4). Затем «огоньки» уступили «Тампе-Бэй» (3:4). 1 марта команда из провинции Альберта одержала верх над «Флоридой» (3:0).
«Коламбус»
Представители штата Огайо сыграли в 67 поединках регулярки. Набрав 78 очков, они заняли пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
Сейчас «Коламбус» выступает слабо. Не так давно болельщики пережили серию из восьми матчей без побед, которая длилась с 9 по 23 февраля.
Последним соперником в этом неприятном отрезке был «Нэшвилл». На «Бриджстоун Арене» гости в послематчевых бросках оказались слабее «горничных котов» (3:3, 2:3).
Затем «Коламбус» в овертайме одержал верх над «Оттавой» (4:3), но в следующих двух встречах «мундиры» уступили «Миннесоте» (4:5; 0:5). 2 марта подопечные Джона Тортореллы сумели победить «Ванкувер» (5:3).
Прогноз
На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,30, а на победу «Коламбуса» — 3,13.
С такой плохой формой «мундирам» будет сложно рассчитывать на положительный исход в игре с мотивированными канадцами. Наш прогноз — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 1,61. 0