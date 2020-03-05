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    Добудет ли «Калгари» нужный результат дома?

    «Калгари» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 5 марта 2020 года

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    Прогноз на «Калгари» — «Коламбус»
    «Калгари»
    В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 5 марта на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Коламбус».
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    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.10
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    «Калгари»

    В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадский клуб из провинции Альберта идет третьим с 75 баллами на счету. Ближайших конкурентов за место в плей-офф команда опережает на три пункта.

    Пока «Калгари» нельзя назвать стабильным коллективом, поскольку подопечные Джеффа Уорда демонстрируют совершенно разные результаты.

    К примеру, 22 числа прошлого месяца «огоньки» дома влетели «Бостону» (3:4), а после победы над «Детройтом» (4:2) канадцы взяли у «медведей» реванш на выезде, разгромив тех со счетом 5:2.

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    28 февраля «Калгари» в дополнительное время оказался слабее «Нэшвилла» (3:4). Затем «огоньки» уступили «Тампе-Бэй» (3:4). 1 марта команда из провинции Альберта одержала верх над «Флоридой» (3:0).

    «Коламбус»

    Представители штата Огайо сыграли в 67 поединках регулярки. Набрав 78 очков, они заняли пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    Сейчас «Коламбус» выступает слабо. Не так давно болельщики пережили серию из восьми матчей без побед, которая длилась с 9 по 23 февраля.

    Последним соперником в этом неприятном отрезке был «Нэшвилл». На «Бриджстоун Арене» гости в послематчевых бросках оказались слабее «горничных котов» (3:3, 2:3).

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    Затем «Коламбус» в овертайме одержал верх над «Оттавой» (4:3), но в следующих двух встречах «мундиры» уступили «Миннесоте» (4:5; 0:5). 2 марта подопечные Джона Тортореллы сумели победить «Ванкувер» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,30, а на победу «Коламбуса» — 3,13.

    С такой плохой формой «мундирам» будет сложно рассчитывать на положительный исход в игре с мотивированными канадцами. Наш прогноз — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 1,61. 0

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