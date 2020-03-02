«Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 2 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Матч состоится 2 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак».

«Динамо» Москва

В ходе 62 матчей регулярного сезона КХЛ столичная команда сумела набрать 82 балла. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось финишировать на четвертой строчке.

Совсем недавно коллектив Владимира Крикунова провел хорошую победную серию из шести поединков. Началась она с трех домашних встреч с «Витязем» (3:1), «Торпедо» (5:1) и «Динамо» Рига (5:2).

Чуть позже бело-голубые одержали верх над «Спартаком» (4:0), «Локомотивом» (3:1) и рижским «Динамо» в овертайме (7:6). Однако, с 17 по 19 февраля эта команда успела проиграть «Йокериту» (0:5) и «Северстали» по буллитам (2:2, 3:4).

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Затем «Динамо» Москва разобралось в серии послематчевых бросков со «Спартаком» (1:1, 3:2) и «Трактором» в дополнительное время (3:2). 27 числа коллектив Крикунова одержал верх над «Динамо» Минск (3:4).

«Спартак»

Другая команда из Москвы за 62 матча регулярного чемпионата смогла завоевать 77 очков. Благодаря этому «гладиаторы» финишировали пятым в таблице Запада.

В последних поединках сезона подопечные Олега Знарка начали играть нестабильно, чередуя хорошие отрезки сериями поражений.

К примеру, 11 и 13 февраля «Спартак» уверенно разобрался с «Металлургом» Мг (4:2) и «Салаватом Юлаевым» (5:2). Но затем москвичи уступили «Ак Барсу» (1:4) и «Торпедо» (2:3).

20 февраля «гладиаторы» победили «Ак Барс», а чуть позже «народная команда» по буллитам оказалась слабее «Динамо» Москва (1:1, 2:3). В заключительной встрече красно-белые переиграли «Витязь» (4:2).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,09, на ничью — 3,78, а на победу «Спартака» — 3,38.

В московском дерби сойдутся две результативные команды, которые любят играть в атакующий хоккей. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,65. 0