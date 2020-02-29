«Анахайм» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 29 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 29 февраля на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Питтсбург».

«Анахайм»

Представители штата Калифорния на данном этапе регулярного чемпионата располагаются на шестом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 58 очками на счету.

17 февраля «Анахайм» отправился в гости к «Ванкуверу». Поединок на «Роджерс Арене» «могучие утки» провели ярко, разгромив хозяев со счетом 6:1.

Но после удачного выступления в Ванкувере подопечные Далласа Икинса вновь начали проигрывать. В следующем своем матче «кряквы» потерпели поражение от «Калгари» (4:6).

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Неудачно обернулись для «птиц» и поединки против «Флориды» (1:4), «Колорадо» (0:1) и «Вегаса» в овертайме (5:6). 26 февраля «Анахайм» сумел дома переиграть «Эдмонтон» в дополнительное время (4:3).

«Питтсбург»

Коллектив из штата Пенсильвания на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ходе 62 матчей команда сумела заработать 80 баллов.

12 февраля «Питтсбург» у себя дома принимал «Тампу-Бэй». На «PPG Paints-арене» хозяева уступили «молниям» в дополнительное время (1:2).

Однако, в следующих трех домашних поединках подопечные Майка Салливана сыграли здорово. В данных встречах «Пенс» легко разобрались с «Монреалем» (4:1), «Детройтом» (5:1) и «Торонто» (5:2).

После этих побед «Питтсбург» только теряет очки. С 21 по 27 февраля коллектив из штата Пенсильвания уступил «Торонто» (4:0), «Баффало» (2:5), «Вашингтону» (3:5) и «Лос-Анджелесу» (1:2).

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,26, на ничью — 4,50, а на победу «Питтсбурга» — 1,94.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,72. 0