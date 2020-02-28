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    Добудет ли «Сент-Луис» шестую победу подряд?

    «Сент-Луис» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Айлендерс»
    Райан Пулок
    В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 28 февраля на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Айлендерс».

    «Сент-Луис»

    Команда из штата Миссури в ходе 64 матчей чемпионата сумела набрать 84 очка. Благодаря этому она возглавляет турнирные таблицы Запада и Центрального дивизиона.

    Но совсем недавно коллектив Крейга Беруби потерпел пять поражений подряд. Все началось с проигрышей «Виннипегу» (2:4) и «Далласу» в овертайме дома (2:3).

    А затем «Сент-Луис» оказался слабее «Вегаса» в дополнительное время (5:6). Чуть позже «ноты» дважды уступили «Нэшвиллу» (3:4; 1:2).

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    Однако, с 19 февраля и по сей день «Сент-Луис» только побеждает. Команда Крейга Беруби одолела «Нью-Джерси» (3:0), «Аризону» (1:0), «Даллас» (5:1), «Миннесоту» (4:1) и «Чикаго» (6:5).

    «Айлендерс»

    Представители Нью-Йорка в турнирной таблице Столичного дивизиона занимают сейчас четвертое место, имея на своем счету 77 очков, набранных в 62 встречах.

    В последнее время команда выглядит не очень убедительно. В недавних семи матчах «Айлендерс» потерпел пять поражений. 14 февраля этот коллектив уступил «Нэшвиллу» (0:5).

    Затем «Айлс» оказались слабее «Вегаса» (1:0), «Аризоны» (2:1) и «Колорадо» (3:1), 22 числа текущего месяца представители Нью-Йорка дома разгромили «Детройт» (4:1).

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    Через несколько дней «Айлендерс» на арене «Нассау Колизеум» крупно обыграл «Сан-Хосе» (4:1). В последнем матче коллектив Барри Троца не справился в овертайме с «Рейнджерс» (3:4).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» в этой встрече оценивается в 2,03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,14, а на победу «Айлендерс» — 3,22.

    На глазах у своих болельщиков «ноты» постараются продлить победную серию, а гостям в их нынешней форме будет тяжело сдержать атаку клуба из штата Миссури. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2,5 за 1,65. 0

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