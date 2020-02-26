«Адмирал» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 26 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 26 февраля на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Нефтехимик».

«Адмирал»

За 61 матч регулярного чемпионата представители Владивостока набрали 56 баллов, вследствие чего они заняли предпоследнее место в таблице Восточной конференции.

С 3 по 19 февраля «Адмирал» потерпел поражения в шести поединках кряду. Все началось с потери очков на «Фетисов-Арене» в противостоянии с «Амуром» (0:4).

Затем «моряки» в выездных встречах были слабее «Салавата Юлаева» (0:3), «Авангарда» (2:5), «Нефтехимика» (1:6), СКА (0:6) и «Торпедо» (0:5).

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А 22 февраля провальная серия «Адмирала» прервалась победой в домашнем матче над рижским «Динамо» (3:1). Однако, через пару дней клуб из Владивостока потерял очки в противостоянии с «Барысом» (1:3).

«Нефтехимик»

Представители Нижнекамска имеют в своем распоряжении 62 балла, заработанных в 61 поединке регулярки. Благодаря таким показателям команда обеспечила себе выход в плей-офф.

Февральские матчи коллектив Вячеслава Буцаева провел неплохо. Его подопечные победили в шести встречах из восьми. С 3 по 15 число «Нефтехимик» четырежды выиграл.

«Волки» одержали верх над «Северсталью» (6:2), «Локомотивом» (4:3), «Металлургом» Мг (4:0) и «Адмиралом» (6:1). А затем «нефтяники» проиграли дома «Амуру» (3:5).

В следующем поединке «Нефтехимик» оказался слабее «Магнитки» (1:3), после чего подопечные Вячеслава Буцаева растоптали «Амур» (8:0), а также переиграли «тигров» в овертайме (3:2).

Прогноз

Победа «Адмирала» оценивается в 2,91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Нефтехимика» — 2,11.

Наш прогноз — победа «Нефтехимика» в матче с коэффициентом 1,66. 0