«Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 21 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Монреаль».

«Вашингтон»

В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из округа Колумбия опустилась на второе место. За 59 матчей этот коллектив завоевал 79 очков.

В последнее время подопечные Тодда Рирдена начали часто терять баллы. А в недавних пяти поединках «Вашингтон» потерпел четыре поражения.

9 февраля «Кэпс» в родных стенах встретились с «Филадельфией». На «Капитал Уан Арене» хозяева были разгромлены коллективом Алена Виньо (2:7).

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Затем «Вашингтон» оказался слабее «Айлендерс» (3:5). Чуть позже столичная команда взяла верх над «Колорадо» (3:2). А в двух последних играх коллектив Рирдена уступил «Аризоне» (1:3) и «Вегасу» (2:3).

«Монреаль»

Канадский хоккейный клуб из провинции Квебек на данном этапе регулярного чемпионата находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 62 очками.

С 5 по 9 февраля «славные» победили в трех матчах. Сперва «Монреаль» по буллитам разобрался с «Нью-Джерси» (4:4, 1:0), а затем «трехцветные» в овертайме одолели «Анахайм» (3:2) и «Торонто» (2:1).

Но в дальнейшем подопечные Клода Жюльена только проигрывали. 11 числа «Хабс» уступили «Аризоне», после чего они оказались слабее «Бостона» (1:4).

Чуть позже «Монреаль» в гостях не сдержал атаку «Питтсбурга» (1:4). 16 февраля канадцы в добавочном периоде проиграли «Далласу» (3:4). Через несколько дней они потеряли очки в поединке с «Детройтом» (3:4).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,76, на ничью — 4,84, а на победу «Монреаля» — 3,70.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0