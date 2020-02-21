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    «Кэпс» и «Монреаль» проведут результативный матч

    «Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Монреаль»
    Брендан Лейпсик
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 21 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Монреаль».
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.72
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 3.75
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    «Вашингтон»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из округа Колумбия опустилась на второе место. За 59 матчей этот коллектив завоевал 79 очков.

    В последнее время подопечные Тодда Рирдена начали часто терять баллы. А в недавних пяти поединках «Вашингтон» потерпел четыре поражения.

    9 февраля «Кэпс» в родных стенах встретились с «Филадельфией». На «Капитал Уан Арене» хозяева были разгромлены коллективом Алена Виньо (2:7).

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    Затем «Вашингтон» оказался слабее «Айлендерс» (3:5). Чуть позже столичная команда взяла верх над «Колорадо» (3:2). А в двух последних играх коллектив Рирдена уступил «Аризоне» (1:3) и «Вегасу» (2:3).

    «Монреаль»

    Канадский хоккейный клуб из провинции Квебек на данном этапе регулярного чемпионата находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 62 очками.

    С 5 по 9 февраля «славные» победили в трех матчах. Сперва «Монреаль» по буллитам разобрался с «Нью-Джерси» (4:4, 1:0), а затем «трехцветные» в овертайме одолели «Анахайм» (3:2) и «Торонто» (2:1).

    Но в дальнейшем подопечные Клода Жюльена только проигрывали. 11 числа «Хабс» уступили «Аризоне», после чего они оказались слабее «Бостона» (1:4).

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    Чуть позже «Монреаль» в гостях не сдержал атаку «Питтсбурга» (1:4). 16 февраля канадцы в добавочном периоде проиграли «Далласу» (3:4). Через несколько дней они потеряли очки в поединке с «Детройтом» (3:4).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,76, на ничью — 4,84, а на победу «Монреаля» — 3,70.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,65. 0

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