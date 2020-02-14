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    «Шерифы» будут осторожничать с «кабанами»

    «Торонто» — «Даллас». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 14 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Торонто» — «Даллас»
    Мейсон Марчмент
    В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Даллас». Матч состоится 14 февраля на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Даллас».
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.85
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    «Торонто»

    Канадский клуб из провинции Онтарио замыкает тройку сильнейших в таблице Атлантического дивизиона, имея в своей копилке 68 набранных очков.

    В первой игре февраля «Торонто» дома встретился с «Оттавой». На «Скотиабанк Арене» «кабаны» расправились с соперником в дополнительное время (2:1).

    Но уже в следующих двух поединках подопечные Шелдона Кифа проиграли. «Листья» потерпели поражения от «Флориды» (3:5) и «Рейнджерс» (3:5).

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    В последних трех матчах исходы решались в овертайме. В этих встречах «Торонто» переиграл «Анахайм» (5:4), уступил «Монреалю» (1:2) и взял верх над «Аризоной» (3:2).

    «Даллас»

    Техасский клуб из Далласа находится на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. Сейчас на счету этой команды имеется 69 баллов.

    В первых двух февральских матчах «Даллас» выиграл. Обе встречи «шерифы» провели на выезде. 2 числа текущего месяца они в овертайме одолели «Нью-Джерси» (3:2).

    Чуть позже подопечные Рика Боунесса взяли верх над «Рейнджерс» (5:3). Следующая игра завершилась поражением в добавочном периоде от «Айлендерс» (3:4).

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    8 февраля «Даллас» оказался слабее «Миннесоты» (2:3). Чуть позже клуб из Техаса победил «Сент-Луис» в овертайме (3:2) и разгромил «Каролину» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,16, на ничью — 4,32, а на победу «Далласа» — 2,86.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,74. 0

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