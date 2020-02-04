«Рейнджерс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 4 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Даллас». Матч состоится 4 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Даллас».

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка все еще занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, а для зоны плей-офф этой команде не хватает девять очков.

В последних матчах подопечные Дэвида Куинна демонстрируют неплохие результаты. Его парни победили в четырех играх из шести последних.

14 и 17 января «Рейнджерс» дважды встретился с «Айлендерс». Дерби Нью-Йорка завершилось победами «синерубашечников» (6:2; 3:2). Но в следующем поединке «Рейнджерс» уступил «Коламбусу» (1:2).

Все прогнозы на НХЛ

22 января в очередной битве с «Айлс» клуб из Манхэттена проиграл представителям Бруклина (2:4). А в февральских матчах команда Куинна разобралась с «Детройтом» (4:2; 1:0).

«Даллас»

Техасский клуб в текущем сезоне НХЛ сыграл в 51 поединке. В ходе этих встреч команда заработала 62 балла и заняла третье место в зачете Центрального дивизиона.

12 января прервалась победная серия «Далласа» из шести матчей. В тот день подопечные Рика Боунесса потерпели поражение от «Сан-Хосе» (1:2).

Через несколько дней «шерифы» в дополнительное время переиграли «Колорадо» (3:2), но в двух следующих поединках клуб из Техаса уступил «Баффало» (1:4) и «Миннесоте» (0:7).

28 января «Даллас» в овертайме оказался сильнее «Тампы» (3:2), после чего команда Рика Боунесса дома не справилась с «Торонто» (3:5). 2 февраля «шерифы» в добавочном периоде разобрались с «Нью-Джерси» (3:2).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 4,20, а на победу «Далласа» — 2,10.

На «Мэдисон Сквер Гарден» мотивированные «синерубашечники» будут сражаться за победу с клубом, который в последнее время выступает нестабильно. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» или ничья за 1,71. 0