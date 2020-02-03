«Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 3 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Матч состоится 3 февраля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Локомотив».

«Динамо» Москва

В Западной конференции столичная команда сейчас замыкает тройку сильнейших клубов с 73 очками. Эти баллы представители Москвы завоевали в 55 поединках.

12 января «Динамо» Москва в Санкт-Петербурге потерпело поражение от СКА в дополнительное время (1:2). После этого бело-голубые еще дважды проиграли.

В Нижнем Новгороде подопечные Владимира Крикунова оказались слабее «Торпедо» (4:6), а затем они всухую уступили «Ак Барсу» (0:2).

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В четырех других поединках столичные крупно переиграли всех своих оппонентов. Московское «Динамо» уверенно разобралось с «Витязем» (3:1), «Торпедо» (5:1), «Динамо» Рига (5:2) и «Спартаком» (4:0).

«Локомотив»

Коллектив из Ярославля имеет сейчас в активе 64 очка. Благодаря такому количеству баллов команда занимает шестую строчку в таблице Западной конференции.

На данный момент подопечные Майка Пелино никому не уступают в течение четырех матчей, но недавно «Локомотив» и проиграл столько же поединков.

Эта неприятная серия началась с поражения от «Сибири» (1:2), после чего «железнодорожники» в овертайме не справились с «Барысом» (3:4). Затем «Локо» оказался слабее «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (0:3).

А в других встречах «Локомотив» уверенно побеждал. Клуб из Ярославля легко справился с «Витязем» (5:2), «Сочи» (4:2), «Торпедо» (5:0) и «Йокеритом» (5:0).

Прогноз

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2,18, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Локомотива» — 3,00.

Сейчас эти команды находятся в хорошей форме. Оба коллектива могут похвастаться победной серией, которую никто на «ВТБ Арене» не захочет прерывать. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,63. 0