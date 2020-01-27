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    Устроит ли «Автомобилист» погром «Барысу»?

    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 27 января 2020 года

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс»
    Георгий Белоусов
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Матч состоится 27 января на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 27 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургский коллектив сейчас имеет в своем распоряжении 65 очков, благодаря чему он уверенно себя чувствует на четвертой строчке в таблице Восточной конференции.

    Сейчас «Автомобилист» выступает отрезкам, в которых небольшая победная серия прерывается поражениями.

    7 января команда Андрея Мартемьянова в овертайме уступила «Сибири» (3:4), после чего она одолела «Адмирал» (5:2) и ЦСКА по буллитам (2:2, 1:0). В следующей встрече «Авто» не справилось с «Северсталью» (1:3).

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    После неудачи в матче со «стальными» клуб из Екатеринбурга переиграл «Салават Юлаев» (4:2), «Нефтехимик» по буллитам (1:1, 2:0) и «Трактор» (4:1). В последнем на сегодня поединке этот коллектив был слабее «Ак Барса» (2:3).

    «Барыс»

    Представители Казахстана на данный момент замыкают тройку лидеров в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 67 очков.

    11 января на «Барыс Арене» клуб из Нур-Султана принимал «Авангард». В этой встрече хозяева всухую уступили «ястребам» со счетом 0:3.

    Но в следующих четырех матчах подопечные Андрея Скабелки не проигрывали. Сперва в овертайме «Барыс» одолел «Локомотив» (4:3), а затем он был сильнее «Салавата Юлаева» (5:3), «Металлурга» Мг (4:3) и «Йокерита» (5:1).

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    После удачного поединка на «Хартвалл Арене» казахстанцы в Питере оказались слабее СКА (4:6). Через два дня команда Скабелки была разгромлена «Салаватом Юлаевым» (2:5).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,00, а на победу «Барыса» — 2,95.

    В январе оба клуба играют нестабильно, чередуя удачные выступления потерями очков. В грядущем поединке и хозяева, и гости постараются заработать максимум баллов. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1,55. 0

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    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 27 января 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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