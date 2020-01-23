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    Матч между СКА и «Барысом» будет зрелищным

    СКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 23 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Барыс
    Прогноз на СКА — «Барыс»
    Лукас Бенгтссон
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Барыс». Матч состоится 23 января в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 23 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.85
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    СКА

    Сейчас питерская команда находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. За 50 матчей ей удалось заработать 69 очков.

    В первом поединке 2020 года СКА на «Хартвалл Арене» был разгромлен «Йокеритом» (0:6). Но уже в следующей встрече «армейцы» крупно переиграли «Динамо» Минск (4:1).

    7 января подопечные Алексея Кудашова в очередной раз потерпели поражение от «Спартака» (1:3), после чего его коллектив в овертайме разобрался с «Динамо» Москва (2:1).

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    Затем СКА одержал верх над «Динамо» Рига (3:0) и взял реванш у «Йокерита» (4:1). 21 января питерцы в Москве не справились с ЦСКА (2:3).

    «Барыс»

    В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Нур-Султана находится на третьей строчке. В 50 поединках регулярки команда завоевала 67 очков.

    В стартовой игре 2020 года «Барыс» в Латвии потерпел поражение от «Динамо» Рига (0:1). А в следующем матче казахстанцы взяли верх над «Авангардом» (3:2).

    8 января подопечные Андрея Скабелки разгромили «Нефтехимик» (5:1), после чего на своей арене представители Нур-Султана оказались слабее «Авангарда» (0:3).

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    12 января «Барыс» в дополнительное время переиграл «Локомотив» (4:3), а затем команда Скабелки победила «Салават Юлаев» (5:3), «Металлург» Мг (5:3) и «Йокерит» (5:1).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 4,40, а на победу «Барыса» — 4,90.

    В «Ледовом дворце» оба клуба будут сражаться за максимальное количество очков. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,65. 0

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    СКА — «Барыс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 23 января 2020 года. Прогноз на СКА — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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