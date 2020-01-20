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    Оправятся ли «Айлс» после недавних поражений?

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 20 января 2020 года

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    Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс»
    Мэтью Барзал
    В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 20 января на «PNC-Арене». Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс».

    «Каролина»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона коллектив, базирующийся в городе Роли, занимает шестое место с 57 очками на счету. Для зоны плей-офф команде нужен еще 1 балл.

    В первой встрече 2020 года «Каролина» в родных стенах переиграла «Монреаль» (3:1), после чего «Кейнс» на своей арене уступили «Вашингтону» (3:4) и «Тампе-Бэй» (1:3).

    С 8 по 12 января подопечные Рода Бриндамора три раза победили. Команда из Роли взяла верх над «Филадельфией» в овертайме (5:4), а также разобралась с «Аризоной» (3:0) и «Лос-Анджелесом» (2:0).

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    Чуть позже «Каролина» потерпела поражение от «Вашингтона» (0:2). Неудачно для «Кейнс» обернулись и встречи с «Коламбусом» (2:3) и «Анахаймом» в добавочном периоде (1:2).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский коллектив из Бруклина сейчас замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Столичного дивизиона. В 47 поединках регулярки команда завоевала 60 очков.

    Но в последних пяти встречах «Айлендерс» проиграл четыре раза. 12 января на арене «Барклайс Центр» хозяева в дополнительное время уступили «Бостону» (2:3).

    После этого «Айлс» в дерби Нью-Йорка были разгромлены «Рейнджерс» на «Мэдисон Сквер Гарден» (2:6). Чуть позже команда Барри Троца разнесла «Детройт» (8:2).

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    17 января «Айлендерс» потерпел очередное поражение от «Рейнджерс» (2:3), а затем на «Нассау Колизеум» хозяева не справились с «Вашингтоном» (4:6).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,30, а на победу «Айлендерс» — 3,60.

    Сейчас обе команды имеют определенные игровые проблемы. Каждый из коллективов постарается улучшить свои кондиции в очной встрече. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 20 января 2020 года. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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