«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 28 декабря на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Коламбус».

«Вашингтон»

За 38 матчей регулярного чемпионата НХЛ клуб, находящийся в округе Колумбия, завоевал 57 очков. Благодаря этому он лидирует в таблице Востока и в Столичном дивизионе.

10 декабря «Вашингтон» впервые в сезоне встретился с «Коламбусом». В данной игре подопечные Тодда Рирдена были разгромлены со счетом 2:5.

После этого «Кэпс» победили «Бостон» (3:2) и «Тампу-Бэй» (5:2). А через несколько дней столичная команда еще раз потерпела поражение от «Коламбуса» (0:3).

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Затем «Вашингтон» одержал верх над «Нью-Джерси» (6:3) и вновь оказался сильнее «Тампы-Бэй» (3:1). В последнем на данный момент матче «Кэпс» умудрились пропустить 7 шайб от «Бостона» (3:7).

«Коламбус»

Коллектив, представляющий штата Огайо, успел сыграть в 37 поединках в текущем сезоне. В них команда набрала 40 очков, вследствие чего она идет лишь шестой в таблице Столичного дивизиона.

13 и 14 декабря «Коламбус» в дополнительное время потерпел поражения от «Питтсбурга» (0:1) и «Оттавы» (3:4). После этого подопечные Джона Тортореллы не уступали в течение пяти матчей.

17 декабря «мундиры» одержали верх над «Вашингтоном» (3:0), а затем они разобрались с «Детройтом» (5:3). Через несколько дней «Коламбус» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес» (3:2).

В домашней встрече с «Нью-Джерси» «пушки» разгромили «Девс» со счетом 5:1, а в последнем поединке клуб из штата Огайо победил «Айлендерс» (3:2).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,75, на ничью — 4,50, а на победу «Коламбуса» — 3,80.

В родных стенах «Кэпс» заходят поквитаться с «мундирами» за два недавних поражения. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0