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    Сборная США возьмется за Германию в первом периоде

    Германия U20 — США U20. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2019 года

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    Прогноз на Германия U20 — США U20
    Сборная США U20
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 27 декабря 2019 года сборная Германии сыграет со сборной США. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Германия U20 — США U20.
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    Хоккей. МЧМ-2020. Группа B 27 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    Германия

    На данном этапе турнира эта сборная еще не успела принять участие ни в одном матче. Поэтому пока с нулем в графе набранных очков она идет третьей в таблице Группы B.

    В ходе подготовки к Молодежному чемпионату мира подопечные Тобиаса Абштрайтера сыграли в двух контрольных поединках. Оба матча были проиграны.

    21 декабря сборная Германии встретилась с Финляндией. В данном противостоянии немцы пропустили шесть шайб, а ответить смогли лишь одной — 1:6.

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    А через пару дней этот коллектив пытался сразиться с США. Но в матче против представителей Северной Америки Германия была разгромлена со счетом 1:7.

    США

    К поединку со сборной Германии эта команда подходит с нулем очков. Уступив в первом матче Молодежного чемпионата мира, подопечные Скотта Санделина заняли последнее место в таблице своей группы.

    Первый поединок на данном турнире США провели против Канады. Ведя по ходу встречи в две шайбы, американцы умудрились пропустить четыре в ответ, а затем неудачно пытались отыгрываться. В итоге США уступили со счетом 4:6.

    А перед началом соревнований американцы приняли участие в двух контрольных встречах, в которых подопечные Скотта Санделина выглядели убедительно.

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    22 декабря эта команда в непростой схватке одержала верх над Швецией (6:4), а на следующий день США легко разнесли сборную Германии (7:1).

    Прогноз

    Победа Германии в этой встрече оценивается в 26,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 16,0, а на победу США — 1,05.

    Наш прогноз на матч — победа США в 1 периоде с форой -1 с коэффициентом 2,10. 0

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