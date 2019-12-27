Германия U20 — США U20. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2019 года

Германия
На данном этапе турнира эта сборная еще не успела принять участие ни в одном матче. Поэтому пока с нулем в графе набранных очков она идет третьей в таблице Группы B.
В ходе подготовки к Молодежному чемпионату мира подопечные Тобиаса Абштрайтера сыграли в двух контрольных поединках. Оба матча были проиграны.
21 декабря сборная Германии встретилась с Финляндией. В данном противостоянии немцы пропустили шесть шайб, а ответить смогли лишь одной — 1:6.
А через пару дней этот коллектив пытался сразиться с США. Но в матче против представителей Северной Америки Германия была разгромлена со счетом 1:7.
США
К поединку со сборной Германии эта команда подходит с нулем очков. Уступив в первом матче Молодежного чемпионата мира, подопечные Скотта Санделина заняли последнее место в таблице своей группы.
Первый поединок на данном турнире США провели против Канады. Ведя по ходу встречи в две шайбы, американцы умудрились пропустить четыре в ответ, а затем неудачно пытались отыгрываться. В итоге США уступили со счетом 4:6.
А перед началом соревнований американцы приняли участие в двух контрольных встречах, в которых подопечные Скотта Санделина выглядели убедительно.
22 декабря эта команда в непростой схватке одержала верх над Швецией (6:4), а на следующий день США легко разнесли сборную Германии (7:1).
Прогноз
Победа Германии в этой встрече оценивается в 26,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 16,0, а на победу США — 1,05.
Наш прогноз на матч — победа США в 1 периоде с форой -1 с коэффициентом 2,10. 0