Германия U20 — США U20. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 27 декабря 2019 года сборная Германии сыграет со сборной США. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Германия U20 — США U20.

Германия

На данном этапе турнира эта сборная еще не успела принять участие ни в одном матче. Поэтому пока с нулем в графе набранных очков она идет третьей в таблице Группы B.

В ходе подготовки к Молодежному чемпионату мира подопечные Тобиаса Абштрайтера сыграли в двух контрольных поединках. Оба матча были проиграны.

21 декабря сборная Германии встретилась с Финляндией. В данном противостоянии немцы пропустили шесть шайб, а ответить смогли лишь одной — 1:6.

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А через пару дней этот коллектив пытался сразиться с США. Но в матче против представителей Северной Америки Германия была разгромлена со счетом 1:7.

США

К поединку со сборной Германии эта команда подходит с нулем очков. Уступив в первом матче Молодежного чемпионата мира, подопечные Скотта Санделина заняли последнее место в таблице своей группы.

Первый поединок на данном турнире США провели против Канады. Ведя по ходу встречи в две шайбы, американцы умудрились пропустить четыре в ответ, а затем неудачно пытались отыгрываться. В итоге США уступили со счетом 4:6.

А перед началом соревнований американцы приняли участие в двух контрольных встречах, в которых подопечные Скотта Санделина выглядели убедительно.

22 декабря эта команда в непростой схватке одержала верх над Швецией (6:4), а на следующий день США легко разнесли сборную Германии (7:1).

Прогноз

Победа Германии в этой встрече оценивается в 26,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 16,0, а на победу США — 1,05.

Наш прогноз на матч — победа США в 1 периоде с форой -1 с коэффициентом 2,10. 0