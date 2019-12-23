«Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 23 декабря 2019 года

«Даллас»
В 37 поединках регулярного чемпионата клуб из штата Техас завоевал 44 балла. Благодаря этому команда находится на третьем месте в таблице Центрального дивизиона.
Совсем недавно тренировать «Даллас» стал Рик Боунесс. В первом матче под его крылом «шерифы» 11 декабря всухую переиграли «Нью-Джерси» (2:0).
А уже в следующей встрече коллектив из Техаса потерпел поражение от «Вегаса» в дополнительное время (2:3). Несколькими днями позже «Старз» разгромили «Нэшвилл» (4:1).
17 декабря «Даллас» дома уступил «Эдмонтону» (1:2), затем в овертайме «шерифы» разобрались с «Тампой-Бэй» (4:3). Последняя игра закончилась для коллектива Боунесса поражением в битве с «Флоридой» (4:7).
«Калгари»
Канадская команда из провинции Альберта сейчас занимает четвертое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В ходе 37 поединков этому коллективу удалось набрать 41 очко.
Не так давно «огоньки» порадовали собственных поклонников серией побед из 7 матчей. Она началась с удачного выступления против «Баффало» в овертайме (3:2).
После этого «Калгари» одержал верх над «Оттавой» (3:1), еще раз над «Баффало» (4:3) и над «Лос-Анджелесом» (4:3). А игра 10 декабря закончилась для подопечных Джеффа Уорда триумфом в дополнительное время (5:4).
Затем «огоньки» переиграли «Аризону» (5:2) и «Торонто» (4:2), а последние матчи «Флэймз» провалили, уступив «Каролине» (0:4), «Питтсбургу» (1:4) и «Монреалю» в добавочном периоде (3:4).
Прогноз
Победа «Далласа» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Калгари» — 2,70.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,54. 0