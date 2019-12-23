«Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 23 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Калгари». Матч состоится 23 декабря на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».

«Даллас»

В 37 поединках регулярного чемпионата клуб из штата Техас завоевал 44 балла. Благодаря этому команда находится на третьем месте в таблице Центрального дивизиона.

Совсем недавно тренировать «Даллас» стал Рик Боунесс. В первом матче под его крылом «шерифы» 11 декабря всухую переиграли «Нью-Джерси» (2:0).

А уже в следующей встрече коллектив из Техаса потерпел поражение от «Вегаса» в дополнительное время (2:3). Несколькими днями позже «Старз» разгромили «Нэшвилл» (4:1).

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17 декабря «Даллас» дома уступил «Эдмонтону» (1:2), затем в овертайме «шерифы» разобрались с «Тампой-Бэй» (4:3). Последняя игра закончилась для коллектива Боунесса поражением в битве с «Флоридой» (4:7).

«Калгари»

Канадская команда из провинции Альберта сейчас занимает четвертое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В ходе 37 поединков этому коллективу удалось набрать 41 очко.

Не так давно «огоньки» порадовали собственных поклонников серией побед из 7 матчей. Она началась с удачного выступления против «Баффало» в овертайме (3:2).

После этого «Калгари» одержал верх над «Оттавой» (3:1), еще раз над «Баффало» (4:3) и над «Лос-Анджелесом» (4:3). А игра 10 декабря закончилась для подопечных Джеффа Уорда триумфом в дополнительное время (5:4).

Затем «огоньки» переиграли «Аризону» (5:2) и «Торонто» (4:2), а последние матчи «Флэймз» провалили, уступив «Каролине» (0:4), «Питтсбургу» (1:4) и «Монреалю» в добавочном периоде (3:4).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Калгари» — 2,70.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,54. 0