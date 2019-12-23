ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийСлуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилось Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
  • 10:16
    • Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
    Все новости спорта

    Как закончится схватка «шерифов» с «огнями»?

    «Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 23 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз на «Даллас» — «Калгари»
    Джо Павелски
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Калгари». Матч состоится 23 декабря на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».
    ×
    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.55
  • Играть!
    •

    «Даллас»

    В 37 поединках регулярного чемпионата клуб из штата Техас завоевал 44 балла. Благодаря этому команда находится на третьем месте в таблице Центрального дивизиона.

    Совсем недавно тренировать «Даллас» стал Рик Боунесс. В первом матче под его крылом «шерифы» 11 декабря всухую переиграли «Нью-Джерси» (2:0).

    А уже в следующей встрече коллектив из Техаса потерпел поражение от «Вегаса» в дополнительное время (2:3). Несколькими днями позже «Старз» разгромили «Нэшвилл» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    17 декабря «Даллас» дома уступил «Эдмонтону» (1:2), затем в овертайме «шерифы» разобрались с «Тампой-Бэй» (4:3). Последняя игра закончилась для коллектива Боунесса поражением в битве с «Флоридой» (4:7).

    «Калгари»

    Канадская команда из провинции Альберта сейчас занимает четвертое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В ходе 37 поединков этому коллективу удалось набрать 41 очко.

    Не так давно «огоньки» порадовали собственных поклонников серией побед из 7 матчей. Она началась с удачного выступления против «Баффало» в овертайме (3:2).

    После этого «Калгари» одержал верх над «Оттавой» (3:1), еще раз над «Баффало» (4:3) и над «Лос-Анджелесом» (4:3). А игра 10 декабря закончилась для подопечных Джеффа Уорда триумфом в дополнительное время (5:4).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Затем «огоньки» переиграли «Аризону» (5:2) и «Торонто» (4:2), а последние матчи «Флэймз» провалили, уступив «Каролине» (0:4), «Питтсбургу» (1:4) и «Монреалю» в добавочном периоде (3:4).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Калгари» — 2,70.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,54. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой
    • 14:22 17/12/2019     Юрген Клопп
  • Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
    • Вчера в 20:35     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 23 декабря 2019 года. Прогноз на «Даллас» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 12:56
    • «Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив «Куньлунь»
  • 12:40
    • «Адмирал» во Владивостоке крупно обыграл минское «Динамо»
  • 10:49
    • ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
    Такуми Минамино Футбол «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» Вчера в 20:380
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 12:26
    • Иньеста может сменить Японию на Аргентину
  • 10:32
    • Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
  • 10:00
    • «Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений подряд
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:580
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 08:50
    • «Наполи» нацелился на хавбека «Сассуоло»
  • 08:36
    • Манджукич может продолжить карьеру в Катаре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие