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    Как много заброшенных шайб будет в игре в Филадельфии?

    «Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 20 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Баффало»
    Мэтт Нисканен
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Матч состоится 20 декабря на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Баффало».

    «Филадельфия»

    Приняв участие в 34 матчах регулярного первенства, клуб из штата Пенсильвания сумел забить 105 голов, а пропустить он успел 100 шайб. С 41 баллом в активе команда идет пятой в Столичном дивизионе.

    Последние поединки «Хулиганы с Брод-стрит» проводят неудачно. В этих встречах «Филадельфия» выиграла только два раза.

    Одна из побед была завоевана после поражения от «Аризоны» (1:3). В матче 7 декабря подопечные Алена Виньо одолели «Оттаву» (4:3).

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    Затем «Филадельфия» трижды уступала своим оппонентам. С 12 по 16 декабря клуб из Пенсильвании был слабее «Колорадо» (1:3), «Миннесоты» (1:4) и «Виннипега» (3:7). В последнем поединке коллектив Виньо разгромил «Анахайм» (4:1).

    «Баффало»

    В 35 поединках текущего сезона НХЛ клуб из города Буффало набрал 41 балл, забил 110 голов, а также пропустил 108 шайб. Благодаря всему этому команда находится на втором месте в таблице Атлантического дивизиона.

    3 декабря коллектив Ральфа Крюгера дома разнес аутсайдера Восточной конференции «Нью-Джерси» (7:1), после чего «Баффало» проиграл в двух матчах.

    «Мечи» были слабее «Калгари» (3:4) и «Ванкувера» в овертайме (5:6). Затем «Сэбс» в добавочном периоде одолели «Эдмонтон» (3:2), а также в основное время разгромили «Сент-Луис» (5:2).

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    13 декабря «Баффало» одержал верх над «Нэшвиллом» (4:3), но в последних двух матчах коллектив из штата Нью-Йорк не побеждал. Подопечные Крюгера уступили «Айлендерс» в дополнительное время (2:3) и не справились с «Торонто» (3:5).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, ничья оценивается в 4,20, а успех «Баффало» в 2,75.

    На арене «Веллс Фарго Центр» два атакующих коллектива не станут лишний раз осторожничать. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 20 декабря 2019 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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