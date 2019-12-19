ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМолодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лиги «Питтсбург»НХЛ. 400 шайба Малкина, гол Свечникова в стиле лакросс и передача Проворова Роберт Левандовски«Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
  • 11:59
    • Семин признан тренером года по версии спортивных журналистов России
  • 09:17
    • Малкин вышел на четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ
  • 07:19
    • Три клуба НХЛ интересуются Ковальчуком
  • 00:50
    • «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 00:33
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
  • 00:17
    • «Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»
  • 23:25
    • ЦСКА победил рижское «Динамо»
    Все новости спорта

    На «Хартвалл Арене» соперникам будет не до защиты

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив»
    Игрок «Локомотива»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 19 декабря на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
    •

    «Йокерит»

    В 36 поединках регулярки финский клуб забил 99 голов в ворота соперников пропустив 92. В этих матчах команда заработала 47 баллов и замкнула четверку сильнейших в таблице Запада.

    24 ноября «джокеры» в городе Хельсинки уже противостояли «Локомотиву». В данном матче хозяева уступили по буллитам (2:2, 1:2).

    Затем «Йокерит» дома разгромил «Амур» (4:1), после чего подопечные Лаури Марьямяки уже сами пропустили 4 шайбы в свои ворота от «Сибири» (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В декабре финны идут без поражений. В ходе пяти зимних встреч «Йокерит» победил «Салават Юлаев» (3:2), «Барыс» (4:2), «Сибирь» (4:3), «Спартак» (3:2) и «Динамо» Москва в овертайме (2:1).

    «Локомотив»

    Коллектив из Ярославля достиг отметки в 100 заброшенных шайб в сезоне за 38 поединков. С 43 баллами в копилке команда находится на 7 месте в Западной конференции.

    После победы в послематчевых бросках над «Йокеритом» (2:2, 2:1) «железнодорожники» были разгромлены «Динамо» Москва (1:4).

    Затем «Локомотив» одолел минское «Динамо» (6:3), а в первой встрече декабря подопечные Майка Пелино уступили «Автомобилисту» (0:1). Через несколько дней на «Арене-2000» хозяева по буллитам переиграли «Металлург» Мг (2:2, 1:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    6 декабря «Локомотив» еще раз получил четыре шайбы от «Динамо» Москва (0:4), а чуть позже клуб из Ярославля в послематчевых бросках одолел «Северсталь» (2:2, 3:2) и в овертайме оказался сильнее «Динамо» Минск (3:2).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, ничья оценивается в 3,95, а успех «Локомотива» — в 2,70.

    «Хартвалл Арена» вновь станет свидетелем поединка равных по силе команд, которые предпочитают большую часть времени проводить в атаке. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,69. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монтеррей — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия М — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Брешиа — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • «Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январь
    • 22:11 14/12/2019     Анчелотти изначально не подходил «Наполи»
  • Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
    • 06:57 12/12/2019     Фрагмент матча
  • Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгрома
    • 14:09 13/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2019 года. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвойДва гранда европейского футбола сразятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 14:220
  • 11:44
    • Вратаря «Шальке» дисквалифицировали на четыре матча
  • 11:27
    • «Текстильщик» уволил главного тренера
  • 11:11
    • Зане может зимой покинуть «Манчестер Сити»
    Юлиан Нагельсман Футбол Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧВ 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг» Вчера в 15:460
  • Экспресс дня

  • Будут ли проблемы у «Порту» в Кубке Португалии?
  • 2.20
    •
  • 09:58
    • «Бавария» нацелилась на хавбека «Шахтера»
  • 09:47
    • Вернер повторил достижение Мюллера
  • 09:34
    • В МЛС появится 30-й клуб
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в МадридИтоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 12:550
  • 07:37
    • «Индиана» прервала победную серию «Лейкерс», «Нью-Йорк» переиграл «Атланту»
  • 22:49
    • СКА одержал волевую победу над «Северсталью»
  • 21:19
    • Иванович и Жирков покинут «Зенит» летом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие