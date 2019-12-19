«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 19 декабря на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».

«Йокерит»

В 36 поединках регулярки финский клуб забил 99 голов в ворота соперников пропустив 92. В этих матчах команда заработала 47 баллов и замкнула четверку сильнейших в таблице Запада.

24 ноября «джокеры» в городе Хельсинки уже противостояли «Локомотиву». В данном матче хозяева уступили по буллитам (2:2, 1:2).

Затем «Йокерит» дома разгромил «Амур» (4:1), после чего подопечные Лаури Марьямяки уже сами пропустили 4 шайбы в свои ворота от «Сибири» (1:4).

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В декабре финны идут без поражений. В ходе пяти зимних встреч «Йокерит» победил «Салават Юлаев» (3:2), «Барыс» (4:2), «Сибирь» (4:3), «Спартак» (3:2) и «Динамо» Москва в овертайме (2:1).

«Локомотив»

Коллектив из Ярославля достиг отметки в 100 заброшенных шайб в сезоне за 38 поединков. С 43 баллами в копилке команда находится на 7 месте в Западной конференции.

После победы в послематчевых бросках над «Йокеритом» (2:2, 2:1) «железнодорожники» были разгромлены «Динамо» Москва (1:4).

Затем «Локомотив» одолел минское «Динамо» (6:3), а в первой встрече декабря подопечные Майка Пелино уступили «Автомобилисту» (0:1). Через несколько дней на «Арене-2000» хозяева по буллитам переиграли «Металлург» Мг (2:2, 1:0).

6 декабря «Локомотив» еще раз получил четыре шайбы от «Динамо» Москва (0:4), а чуть позже клуб из Ярославля в послематчевых бросках одолел «Северсталь» (2:2, 3:2) и в овертайме оказался сильнее «Динамо» Минск (3:2).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, ничья оценивается в 3,95, а успех «Локомотива» — в 2,70.

«Хартвалл Арена» вновь станет свидетелем поединка равных по силе команд, которые предпочитают большую часть времени проводить в атаке. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,69. 0