«Анахайм» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 13 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 13 декабря на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Лос-Анджелес».

«Анахайм»

Приняв участие в 31 встрече в текущем розыгрыше НХЛ, клуб из штата Калифорния заработал 30 баллов. Пока эта команда находится на 7 строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В недавних шести играх «могучим уткам» удалось победить всего дважды. 28 ноября подопечные Далласа Икинса в серии буллитов были слабее «Аризоны» (3:3, 1:2).

А на следующий день «Анахайм» всухую уступил «Виннипегу» (0:3). Однако другая домашняя встреча оказалась победной. «Кряквы» одолели «Лос-Анджелес» (4:2).

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7 декабря коллектив Икинса проиграл «Вашингтону» (2:3), а несколькими днями позже — «Виннипегу» (2:3). В последнем поединке «Анахайм» по буллитам разобрался с «Миннесотой» (2:2, 2:0).

«Лос-Анджелес»

Сейчас клуб из штата Калифорния имеет на своем счету 26 очков, которые он завоевал в 32 встречах. Из-за таких показателей команда находится на последнем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

После разгромного поражения от «Сан-Хосе» (1:4) «короны» сумели дома победить «Виннипег» (2:1), а затем подопечных Тодда Маклеллана ждал отрезок из четырех проигранных матчей.

В этих поединках «Лос-Анджелес» был слабее «Анахайма» (2:4), «Вашингтона» (1:3), «Эдмонтона» (2:1) и «Калгари» (3:4).

Но 11 декабря «монархам» удалось прервать эту серию. В родных стенах «Лос-Анджелес» принимал «Рейнджерс». Встреча завершилась для подопечных Маклеллана победой со счетом 3:1.

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,95, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2,95.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2 с коэффициентом 1,58. 0