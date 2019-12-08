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    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 8 декабря на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.65
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    «Авангард»

    После 36 поединков регулярного первенства омский коллектив находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 48 баллами в копилке.

    В недавних домашних матчах «ястребы» проиграли «Автомобилисту» в овертайме (1:2), а также уступили «Динамо» Минск (1:2), но в последней встрече на арене «Балашиха» хозяева одолели «Витязь» (3:0).

    Затем на выезде «Авангард» по буллитам переиграл «Куньлунь РС» (2:2, 1:0), но через пару дней команда Боба Хартли получила ответку от представителей Китая в овертайме (2:3).

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    2 декабря в Хабаровске «ястребы» одержали верх над «Амуром» (2:1), а в последней встрече «Авангард» был разгромлен «Сибирью» (2:5).

    «Ак Барс»

    Сейчас казанский коллектив имеет на своем счету 54 балла, которые команде удалось завоевать в 34 матчах. Клуб из Татарстана лидирует в общем рейтинге Востока.

    В последних пяти встречах «барсы» трижды не могли решить исходы поединков в основное время. В этих противостояниях дело доходило до буллитов.

    В игре с «Салаватом Юлаевым» «Ак Барс» победил в послематчевых бросках (3:3, 3:2), а затем коллектив Дмитрия Квартальнова одолел «Сибирь» (1:1, 2:1). Но после этого команда уступила «Сочи» (0:1).

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    1 декабря казанцы в родных стенах разгромили «Динамо» Москва (5:2), а спустя несколько дней в Санкт-Петербурге гости потерпели поражение от СКА по буллитам (1:1, 1:2). В последней на данный момент встрече с «Торпедо» «Ак Барс» выиграл (4:3).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 2,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,70, а на победу «Ак Барса» — 2,60.

    От битвы сильнейших команд Восточной конференции ожидается много заброшенных шайб. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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