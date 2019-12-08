«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2019 года

«Авангард»
После 36 поединков регулярного первенства омский коллектив находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 48 баллами в копилке.
В недавних домашних матчах «ястребы» проиграли «Автомобилисту» в овертайме (1:2), а также уступили «Динамо» Минск (1:2), но в последней встрече на арене «Балашиха» хозяева одолели «Витязь» (3:0).
Затем на выезде «Авангард» по буллитам переиграл «Куньлунь РС» (2:2, 1:0), но через пару дней команда Боба Хартли получила ответку от представителей Китая в овертайме (2:3).
2 декабря в Хабаровске «ястребы» одержали верх над «Амуром» (2:1), а в последней встрече «Авангард» был разгромлен «Сибирью» (2:5).
«Ак Барс»
Сейчас казанский коллектив имеет на своем счету 54 балла, которые команде удалось завоевать в 34 матчах. Клуб из Татарстана лидирует в общем рейтинге Востока.
В последних пяти встречах «барсы» трижды не могли решить исходы поединков в основное время. В этих противостояниях дело доходило до буллитов.
В игре с «Салаватом Юлаевым» «Ак Барс» победил в послематчевых бросках (3:3, 3:2), а затем коллектив Дмитрия Квартальнова одолел «Сибирь» (1:1, 2:1). Но после этого команда уступила «Сочи» (0:1).
1 декабря казанцы в родных стенах разгромили «Динамо» Москва (5:2), а спустя несколько дней в Санкт-Петербурге гости потерпели поражение от СКА по буллитам (1:1, 1:2). В последней на данный момент встрече с «Торпедо» «Ак Барс» выиграл (4:3).
Прогноз
Победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 2,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,70, а на победу «Ак Барса» — 2,60.
От битвы сильнейших команд Восточной конференции ожидается много заброшенных шайб. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0