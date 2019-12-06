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    В Филадельфии соперники забьют предостаточно

    «Филадельфия» — «Аризона». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 6 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Аризона»
    Брайан Эллиотт
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Аризону». Матч состоится 6 декабря на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Аризона».
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    Хоккей. НХЛ 06 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.75
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    «Филадельфия»

    Приняв участие в 28 матчах текущего сезона, клуб, представляющий Пенсильванию, заработал 37 очков, благодаря чему он поднялся на 3 место в таблице Столичного дивизиона.

    23 ноября в родных стенах «Хулиганы с Брод-стрит» потерпели поражение от «Калгари» в серии буллитов (2:2, 0:1), но с того момента «Флайерз» больше никому не уступали.

    Подопечные Алена Виньо смогли победить «Ванкувер» (2:1), «Коламбус» (3:2), «Детройт» (6:1), «Монреаль» в овертайме (3:4).

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    А во встрече 4 декабря на арене «Веллс Фарго Центр» «Филадельфия» принимала «Торонто». Этот поединок также завершился уверенной победой хозяев со счетом 6:1.

    «Аризона»

    Коллектив из Глендейла успел сыграть в 29 поединках регулярного чемпионата. В этих матчах команда набрала 36 очков. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона она расположилась на второй позиции.

    Но в последнее время «Йотис» часто уступают оппонентам. В недавних матчах «Аризона» проиграла «Торонто» (1:3), после чего одержала верх над «Лос-Анджелесом» (3:2).

    Затем «пустынные псы» по буллитам оказались слабее «Эдмонтона» (3:3, 0:1), а игре с «Анахаймом» подопечные Рика Токкета победили в послематчевых бросках (3:3, 2:1).

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    Чуть позже «Аризона» не справилась в серии буллитов с «Вегасом» (1:1, 1:2), а также проиграла «Сан-Хосе» (2:4). Последнюю встречу «Йотис» провели удачно, одолев «Коламбус» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,10, а на победу «Аризоны» — 2,70.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Филадельфия» — «Аризона». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 6 декабря 2019 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Аризона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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