«Филадельфия» — «Аризона». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 6 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Аризону». Матч состоится 6 декабря на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Аризона».

«Филадельфия»

Приняв участие в 28 матчах текущего сезона, клуб, представляющий Пенсильванию, заработал 37 очков, благодаря чему он поднялся на 3 место в таблице Столичного дивизиона.

23 ноября в родных стенах «Хулиганы с Брод-стрит» потерпели поражение от «Калгари» в серии буллитов (2:2, 0:1), но с того момента «Флайерз» больше никому не уступали.

Подопечные Алена Виньо смогли победить «Ванкувер» (2:1), «Коламбус» (3:2), «Детройт» (6:1), «Монреаль» в овертайме (3:4).

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А во встрече 4 декабря на арене «Веллс Фарго Центр» «Филадельфия» принимала «Торонто». Этот поединок также завершился уверенной победой хозяев со счетом 6:1.

«Аризона»

Коллектив из Глендейла успел сыграть в 29 поединках регулярного чемпионата. В этих матчах команда набрала 36 очков. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона она расположилась на второй позиции.

Но в последнее время «Йотис» часто уступают оппонентам. В недавних матчах «Аризона» проиграла «Торонто» (1:3), после чего одержала верх над «Лос-Анджелесом» (3:2).

Затем «пустынные псы» по буллитам оказались слабее «Эдмонтона» (3:3, 0:1), а игре с «Анахаймом» подопечные Рика Токкета победили в послематчевых бросках (3:3, 2:1).

Чуть позже «Аризона» не справилась в серии буллитов с «Вегасом» (1:1, 1:2), а также проиграла «Сан-Хосе» (2:4). Последнюю встречу «Йотис» провели удачно, одолев «Коламбус» (4:2).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,10, а на победу «Аризоны» — 2,70.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,61. 0