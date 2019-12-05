ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала» Лионель МессиЛионель Месси: 14 лучших моментов карьеры «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»
  • 07:54
    • «Майами» прервал победную серию «Торонто», «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан»
  • 01:17
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»
  • 19:19
    • Черышев восстановился от травмы
  • 18:57
    • Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА
  • 18:47
    • Быстров: «Спартак» был испуган до, во время и после матча с «Зенитом»
  • 18:43
    • Назван состав сборной России на Кубок Первого канала
    Все новости спорта

    Будет ли простой для «Кэпс» игра в Лос-Анджелесе?

    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»
    Том Уилсон
    В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 5 декабря на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон».
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.15
  • Играть!
    •

    «Лос-Анджелес»

    Сейчас коллектив из штата Калифорния является худшим представителем Тихоокеанского дивизиона. С 24 очками, заработанными в 28 поединках, команда занимает 8 строчку в таблице.

    Но в последнее время подопечные Тодда Маклеллана не только проигрывают. В их активе имеются и победы, но выступают «ферзи» крайне нестабильно.

    22 ноября в родных стенах «Лос-Анджелес» разгромил «Эдмонтон» (5:1), но затем «короны» потерпели поражение от «Аризоны» (2:3), а также не справились с «Сан-Хосе» в дополнительное время (3:4).

    После этого «монархи» дома уверенно разобрались с «Айлендерс» (4:1), но следующий матч они вновь провалились, еще раз уступив «Сан-Хосе» (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Декабрь «Лос-Анджелес» начал с победы над «Виннипегом» (2:1), а продолжил потерей очков в противостоянии с «Анахаймом» (2:4).

    «Вашингтон»

    На данный момент клуб из округа Колумбия находится на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 29 матчей этот коллектив забил 108 голов и заработал 45 баллов.

    В зачете Восточной конференции «Вашингтон» идет вторым, отставая от «Бостона». В очной встрече с «медведями» 17 ноября «Кэпс» оказались сильнее по буллитам (2:3).

    После этого подопечные Тодда Рирдена разобрались с «Анахаймом» (5:2), но затем «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (1:4) и «Ванкуверу» в послематчевых бросках (1:1, 0:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    28 ноября «Кэпс» переиграли «Флориду» (4:3), а спустя пару дней команда в овертайме разобралась с «Тампой» (4:3). А в последних двух встречах «Вашингтон» победил «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,30, а на победу «Вашингтона» — 2,17.

    Поединок в Лос-Анджелесе будет хорошей возможностью для «Кэпс» внести в свой актив очередные очки. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,69. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Дижон — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 22:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лестер — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019     Сергей Семак и Доменико Тедеско
  • Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл Тедеско
    • 02:53 02/12/2019     Унаи Эмери
  • Утро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера
    • 14:02 30/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 декабря 2019 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:010
  • 10:07
    • «Манчестер Сити» поспорит с «Барселоной» за форварда «Интера»
  • 10:55
    • «Тоттенхэм» готов зимой продать Эриксена
  • 10:39
    • Почеттино заинтересован работать в «Манчестер Юнайтед»
    Юнес Намли Футбол Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе местоРеакция прессы на матч «Краснодар» — «Тамбов» Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 10:23
    • Стали известны составы групп Кубка Америки 2020 года
  • 07:36
    • Экс-наставник «Милана» может возглавить «Наполи»
  • 07:19
    • Ибрагимович: Скоро увидимся в Италии
    Лионель Месси Футбол Месси — шестикратный. И другого варианта не былоРеакция спортивных СМИ на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2019 Вчера в 14:410
  • 07:04
    • «Фиорентина» вышла в 1/8 финала Кубка Италии
  • 01:34
    • Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз»
  • 01:06
    • «Лион» дома уступил «Лиллю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие