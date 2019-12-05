«Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 5 декабря на арене «Стейплс Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон».

«Лос-Анджелес»

Сейчас коллектив из штата Калифорния является худшим представителем Тихоокеанского дивизиона. С 24 очками, заработанными в 28 поединках, команда занимает 8 строчку в таблице.

Но в последнее время подопечные Тодда Маклеллана не только проигрывают. В их активе имеются и победы, но выступают «ферзи» крайне нестабильно.

22 ноября в родных стенах «Лос-Анджелес» разгромил «Эдмонтон» (5:1), но затем «короны» потерпели поражение от «Аризоны» (2:3), а также не справились с «Сан-Хосе» в дополнительное время (3:4).

После этого «монархи» дома уверенно разобрались с «Айлендерс» (4:1), но следующий матч они вновь провалились, еще раз уступив «Сан-Хосе» (1:4).

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Декабрь «Лос-Анджелес» начал с победы над «Виннипегом» (2:1), а продолжил потерей очков в противостоянии с «Анахаймом» (2:4).

«Вашингтон»

На данный момент клуб из округа Колумбия находится на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 29 матчей этот коллектив забил 108 голов и заработал 45 баллов.

В зачете Восточной конференции «Вашингтон» идет вторым, отставая от «Бостона». В очной встрече с «медведями» 17 ноября «Кэпс» оказались сильнее по буллитам (2:3).

После этого подопечные Тодда Рирдена разобрались с «Анахаймом» (5:2), но затем «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (1:4) и «Ванкуверу» в послематчевых бросках (1:1, 0:1).

28 ноября «Кэпс» переиграли «Флориду» (4:3), а спустя пару дней команда в овертайме разобралась с «Тампой» (4:3). А в последних двух встречах «Вашингтон» победил «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,30, а на победу «Вашингтона» — 2,17.

Поединок в Лос-Анджелесе будет хорошей возможностью для «Кэпс» внести в свой актив очередные очки. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,69. 0