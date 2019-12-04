«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Торонто». Матч состоится 4 декабря на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Торонто».

«Филадельфия»

Команда из Пенсильвании приняла участие в 28 встречах регулярного первенства. За все это время она заработала 30 баллов, благодаря чему идет 3 в таблице Столичного дивизиона.

22 ноября «Флайерз» прервали четырехматчевую серию поражений. Тогда «Филадельфия» одолела «Каролину» в гостях (5:3).

А на следующий день подопечные Алена Виньо в родных стенах потерпели поражение от «Калгари» в послематчевых бросках (2:2, 0:1). Но с тех пор «Хулиганы с Брод-стрит» больше никому не уступали.

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«Филадельфия» переиграла «Ванкувер» (2:1), разобралась на выезде с «Коламбусом» (3:2), разгромила «Детройт» (6:1), а также одолела «Монреаль» в овертайме (4:3).

«Торонто»

Канадский коллектив, находящийся в одноименном городе в провинции Онтарио, занимает 3 строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 30 баллами на счету.

С 10 по 20 ноября «листья» проиграли в шести поединках кряду. Тогда тренер Бэбкок был отправлен в отставку, а команду возглавил Шелдон Киф.

В первой встрече под его руководством «Торонто» одолел «Аризону» (3:1), после чего сине-белые разобрались с «Колорадо» (5:3) и «Детройтом» (6:0).

А 29 ноября «листья» в гостях не справились с «Баффало» (4:6). Но через пару дней канадцы взяли реванш у «мечей» в овертайме (2:1).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,69, на ничью — 4,37, а на победу «Торонто» — 2,31.

Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,59. 0