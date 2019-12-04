«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2019 года

«Филадельфия»
Команда из Пенсильвании приняла участие в 28 встречах регулярного первенства. За все это время она заработала 30 баллов, благодаря чему идет 3 в таблице Столичного дивизиона.
22 ноября «Флайерз» прервали четырехматчевую серию поражений. Тогда «Филадельфия» одолела «Каролину» в гостях (5:3).
А на следующий день подопечные Алена Виньо в родных стенах потерпели поражение от «Калгари» в послематчевых бросках (2:2, 0:1). Но с тех пор «Хулиганы с Брод-стрит» больше никому не уступали.
«Филадельфия» переиграла «Ванкувер» (2:1), разобралась на выезде с «Коламбусом» (3:2), разгромила «Детройт» (6:1), а также одолела «Монреаль» в овертайме (4:3).
«Торонто»
Канадский коллектив, находящийся в одноименном городе в провинции Онтарио, занимает 3 строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 30 баллами на счету.
С 10 по 20 ноября «листья» проиграли в шести поединках кряду. Тогда тренер Бэбкок был отправлен в отставку, а команду возглавил Шелдон Киф.
В первой встрече под его руководством «Торонто» одолел «Аризону» (3:1), после чего сине-белые разобрались с «Колорадо» (5:3) и «Детройтом» (6:0).
А 29 ноября «листья» в гостях не справились с «Баффало» (4:6). Но через пару дней канадцы взяли реванш у «мечей» в овертайме (2:1).
Прогноз
На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,69, на ничью — 4,37, а на победу «Торонто» — 2,31.
Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,59. 0