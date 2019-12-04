ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу Хамес РодригесТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря Семен ВарламовНХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов Варламова
  • 11:44
    • СМИ: Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
  • 08:58
    • «Филадельфия» разобралась с «Ютой», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:31
    • WBC одобрил реванш Уайлдера и Фьюри
  • 08:16
    • Месси: Время летит очень быстро
  • 23:42
    • Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
    Все новости спорта

    Что ждет «Девс» в игре с «золотыми отбросами»?

    «Нью-Джерси» — «Вегас». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вегас»
    Коди Гласс и Марк Стоун
    В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вегас». Матч состоится 4 декабря на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вегас».
    ×
    Хоккей. НХЛ 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.10
  • Играть!
    •

    «Нью-Джерси»

    За 26 поединков регулярного первенства клуб из Ньюарка набрал 22 очка, вследствие чего команда с 97 пропущенным голами идет последней в Столичном дивизионе.

    20 ноября на глазах у собственных болельщиков «Девс» были разгромлены «Бостоном» (1:5), после чего этот коллектив крупно проиграл «Питтсбургу» (1:4).

    Чуть позже неудачи были разбавлены яркой победой над «Детройтом» (5:1), но радовались хоккеисты «Нью-Джерси» недолго, так как 27 ноября они уступили «Миннесоте» (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Спустя несколько дней подопечные Хайнса одолели «Монреаль» (6:4), а в двух последних встречах «Девилз» были биты «Рейнджерс» (0:4) и «Баффало» (1:7).

    «Вегас»

    На данный момент команда из южного пригорода Лас-Вегаса располагается на третьей строчке в зачете Тихоокеанского дивизиона с 32 очками в запасе.

    После уверенных двух домашних побед кряду над «Калгари» (6:0) и «Торонто» (4:2) «золотые отбросы» потерпели поражения в трех других встречах.

    Сперва в родных стенах «Вегас» в дополнительное время оказался слабее «Сан-Хосе» (1:2), а чуть позже на «Т-Мобайл Арене» хозяева не справились с «Эдмонтоном» (2:4). 26 ноября эта команда уступила «Далласу» на выезде (2:4).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Но затем «Вегас» одержал верх над «Нэшвиллом» в овертайме (4:3), а также по буллитам переиграл «Аризону» (1:1, 2:1). В матче 3 декабря подопечные Жерара Галлана уверенно разобрались с «Рейнджерс» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,20, а на победу «Вегаса» — 2,18.

    Пока «Нью-Джерси» продолжает испытывать проблемы, «золотые отбросы» могут побороться за четвертую победу кряду. Наш прогноз — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1,76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бордо — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Дижон — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Официальный мяч Лиги Европы УЕФА
  • Главные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы
    • 18:25 29/11/2019     Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Нью-Джерси» — «Вегас». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 11:45
    • Сульшер заявил, что ему дали еще два матча на исправление ситуации
  • 11:30
    • Мерсон: Роджерс должен стать главным тренером «Арсенала»
  • 11:16
    • Модрич об отсутствии Роналду на церемонии: Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 01:240
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 11:56
    • «Эвертон» может подписать форварда Эвертона
  • 11:29
    • Игрок «Ливерпуля» может переехать в Турцию
  • 11:16
    • «Арсеналу» и «Эвертону» интересен экс-тренер «Валенсии»
    Сергей Семак и Доменико Тедеско Футбол Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл ТедескоРеакция спортивных СМИ на Дерби двух столиц Вчера в 02:530
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
  • 10:26
    • «Арсенал» возглавил Аллегри — «Париматч»
  • 08:44
    • Рублев начнет сезон на турнире в Дохе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие