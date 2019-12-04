«Нью-Джерси» — «Вегас». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вегас». Матч состоится 4 декабря на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вегас».

«Нью-Джерси»

За 26 поединков регулярного первенства клуб из Ньюарка набрал 22 очка, вследствие чего команда с 97 пропущенным голами идет последней в Столичном дивизионе.

20 ноября на глазах у собственных болельщиков «Девс» были разгромлены «Бостоном» (1:5), после чего этот коллектив крупно проиграл «Питтсбургу» (1:4).

Чуть позже неудачи были разбавлены яркой победой над «Детройтом» (5:1), но радовались хоккеисты «Нью-Джерси» недолго, так как 27 ноября они уступили «Миннесоте» (2:3).

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Спустя несколько дней подопечные Хайнса одолели «Монреаль» (6:4), а в двух последних встречах «Девилз» были биты «Рейнджерс» (0:4) и «Баффало» (1:7).

«Вегас»

На данный момент команда из южного пригорода Лас-Вегаса располагается на третьей строчке в зачете Тихоокеанского дивизиона с 32 очками в запасе.

После уверенных двух домашних побед кряду над «Калгари» (6:0) и «Торонто» (4:2) «золотые отбросы» потерпели поражения в трех других встречах.

Сперва в родных стенах «Вегас» в дополнительное время оказался слабее «Сан-Хосе» (1:2), а чуть позже на «Т-Мобайл Арене» хозяева не справились с «Эдмонтоном» (2:4). 26 ноября эта команда уступила «Далласу» на выезде (2:4).

Но затем «Вегас» одержал верх над «Нэшвиллом» в овертайме (4:3), а также по буллитам переиграл «Аризону» (1:1, 2:1). В матче 3 декабря подопечные Жерара Галлана уверенно разобрались с «Рейнджерс» (4:1).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,20, а на победу «Вегаса» — 2,18.

Пока «Нью-Джерси» продолжает испытывать проблемы, «золотые отбросы» могут побороться за четвертую победу кряду. Наш прогноз — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1,76. 0