«Адмирал» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 21 ноября на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Металлург» Мг.

«Адмирал»

Приняв участие в 27 матчах регулярки, команда из Владивостока заняла 8 место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 баллами на своем счету.

С 23 октября и до конца месяца подопечные Сергея Светлова потерпели поражения в четырех поединках. Его коллектив уступил «Динамо» Москва (1:4), «Сочи» (1:3), «Нефтехимику» (4:3) и «Ак Барсу» (2:0).

Но эти неудачи прервались во встрече со «Спартаком», в которой «Адмирал» победил красно-белых (3:4). А затем «моряки» разгромили «Локомотив» (2:5).

Все прогнозы на КХЛ

15 ноября на «Фетисов-Арене» хозяева в серии буллитов взяли верх над «Йокеритом» (2:2, 3:2), после чего в овертайме клуб из Владивостока проиграл СКА (1:2).

«Металлург» Мг

За 29 матчей регулярки команда из Магнитогорска набрала 33 очка, благодаря чему она сумела подняться на 5 место в турнирной таблице Восточной конференции.

27 октября «лисы» в дополнительное время проиграли «Сибири» на выезде (3:2), прервав таким образом свою четырехматчевую победную серию.

После этого «Металлург» Мг одолел «Барыс» (1:2), а также в овертайме разобрался с «Динамо» Минск (3:2). А 3 ноября «сталевары» взяли реванш у «Сибири» (4:1).

Затем клуб из Магнитогорска разобрался с «Трактором» (5:2) и «Сочи» (1:0), но чуть позже в Пекине гости уступили «Куньлуню РС» (3:1) и в Хабаровске «Амуру» (3:2).

Прогноз

На победу «Адмирала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,85, а на победу «Металлурга» Мг — 2,15.

Сейчас «лисы» продолжают подниматься по таблице, пытаясь исправить ситуацию, в которой они оказались на старте сезона. В поединке с «Адмиралом» гости постараются реабилитироваться за неудачи в Пекине и Хабаровске. Наш прогноз — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1,66. 0