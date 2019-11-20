«Флорида» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 20 ноября на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия».

«Флорида»

На данный момент коллектив из Санрайза располагается на 3 строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 20 матчей команда заработала 25 очков.

В последних шести поединках «коты» выиграли трижды. После поражения в овертайме от «Вашингтона» (4:5) «Флорида» уступила и «Айлендерс» (2:1).

А затем подопечные Джоэля Кенневилля на «Мэдисон Сквер Гарден» по буллитам разобрались с «Рейнджерс» (5:5, 1:2), а также на «ТД Гарден» — с «Бостоном» (4:4, 1:2).

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15 ноября «Флорида» вновь проиграла. В родных стенах хозяева оказались слабее «Виннипега» (3:4), а спустя пару дней «коты» еще раз взяли верх над «Рейнджерс» (4:3).

«Филадельфия»

Коллектив из Пенсильвании также сыграл в 20 поединках сезона. В этих встречах команда заработала 24 очка, благодаря чему она идет пятой в рейтинге Столичного дивизиона.

С 6 по 11 ноября «Хулиганы с Брод-стрит» приняли участие в 4 матчах, и во всех встречах «Флайерз» были сильнее соперников. Сперва у себя дома хозяева разгромили «Каролину» (4:1).

Чуть позже «Филадельфия» в овертайме разобралась с «Монреалем» (3:2). Затем в серии буллитов подопечные Алена Виньо переиграли «Торонто» (2:2, 1:2) и «Бостон» (2:2, 0:1).

Но в следующем поединке послематчевые броски принесли победу «Вашингтону» (1:1, 1:2). А после поражения от «Оттавы» 16 ноября (2:1) «Филадельфия» по буллитам уступила «Айлендерс» (3:4).

Прогноз

На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, ничья оценивается в 4,30, а успех «Филадельфии» — в 2,90.

В Санрайзе сойдутся две неуступчивые команды, которые в последних очных встречах играли осторожно. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0