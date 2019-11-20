ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за АнглиюАтакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах Мохамед СалахИгра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля» Стефанос ЦиципасУгроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 15:11
    • Гончаренко о своей дисквалификации: О справедливости не могу судить
  • 14:24
    • Гончаренко: Попробуем продлить аренду Сантоса
  • 13:21
    • Томас Цорн: Мы в «Спартаке» в стадии очень большой перестройки
  • 11:05
    • Глазырина отреагировала на высказывание Драчева
  • 10:52
    • Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
  • 09:01
    • Месси — лучший дриблер в топ-5 лигах за 13 лет
  • 08:24
    • «Сакраменто» прервал победную серию «Бостона», «Лейкерс» победили «Атланту»
    Все новости спорта

    Как много шайб увидят зрители в Санрайзе?

    «Флорида» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия»
    Кит Яндл
    В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 20 ноября на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия».
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.00
  • Играть!
    •

    «Флорида»

    На данный момент коллектив из Санрайза располагается на 3 строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 20 матчей команда заработала 25 очков.

    В последних шести поединках «коты» выиграли трижды. После поражения в овертайме от «Вашингтона» (4:5) «Флорида» уступила и «Айлендерс» (2:1).

    А затем подопечные Джоэля Кенневилля на «Мэдисон Сквер Гарден» по буллитам разобрались с «Рейнджерс» (5:5, 1:2), а также на «ТД Гарден» — с «Бостоном» (4:4, 1:2).

    Все прогнозы на хоккей

    15 ноября «Флорида» вновь проиграла. В родных стенах хозяева оказались слабее «Виннипега» (3:4), а спустя пару дней «коты» еще раз взяли верх над «Рейнджерс» (4:3).

    «Филадельфия»

    Коллектив из Пенсильвании также сыграл в 20 поединках сезона. В этих встречах команда заработала 24 очка, благодаря чему она идет пятой в рейтинге Столичного дивизиона.

    С 6 по 11 ноября «Хулиганы с Брод-стрит» приняли участие в 4 матчах, и во всех встречах «Флайерз» были сильнее соперников. Сперва у себя дома хозяева разгромили «Каролину» (4:1).

    Чуть позже «Филадельфия» в овертайме разобралась с «Монреалем» (3:2). Затем в серии буллитов подопечные Алена Виньо переиграли «Торонто» (2:2, 1:2) и «Бостон» (2:2, 0:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Но в следующем поединке послематчевые броски принесли победу «Вашингтону» (1:1, 1:2). А после поражения от «Оттавы» 16 ноября (2:1) «Филадельфия» по буллитам уступила «Айлендерс» (3:4).

    Прогноз

    На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, ничья оценивается в 4,30, а успех «Филадельфии» — в 2,90.

    В Санрайзе сойдутся две неуступчивые команды, которые в последних очных встречах играли осторожно. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Испания — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Италия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Швеция — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Экспресс дня на 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гибралтар — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мальта — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Туркменистан — Шри-Ланка
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Садио Мане и Рахим Стерлинг
  • Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20
    • 21:06 15/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Флорида» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2019 года. Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 08:470
  • 15:43
    • Ибрагимович может перейти в «Милан»
  • 15:01
    • «Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском поединке
  • 13:57
    • ЦСКА разгромил «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Сборная России победит Сан-Марино без лишней траты сил
  • 4.71
    •
  • 13:45
    • В МЮ определились с зимними трансферными целями
  • 13:11
    • Платини: Я против VAR, считаю, что это ерунда
  • 12:59
    • Стефано Сенси стал трансферной целью «Манчестер Сити»
    Россия — Бельгия Футбол С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную поркуРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение сборной России от Бельгии Вчера в 02:460
  • 08:10
    • Медведев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира
  • 12:45
    • Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена
  • 00:38
    • Франция обыграла Албанию, Турция победила Андорру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие