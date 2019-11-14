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    Продлится ли серия поражений «Северстали»?

    «Северсталь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Северсталь» — «Авангард»
    Хоккеист «Северстали»
    В очередной игре КХЛ «Северсталь» будет принимать «Авангард». Матч состоится 14 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 14 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.68
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    «Северсталь»

    На данный момент команда из Череповца успела принять участие в 27 матчах регулярки. Но из-за плохих результатов в последних поединках этот коллектив занимает 10 место в Западной конференции с 22 очками на счету.

    После победы над «Куньлунем РС» в овертайме (1:2) «стальные» проиграли 9 встреч кряду. Сперва подопечные Андрея Разина уступили «Амуру» (1:0) и «Адмиралу» (5:3).

    Затем «Северсталь» дважды оказалась слабее в овертаймах, потерпев поражения от «Нефтехимика» (1:2) и «Йокерита» (1:2), а также команда не справилась в серии буллитов с питерским СКА (1:1, 2:3) и со «Спартаком» (2:2, 4:3).

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    2 ноября «Северсталь» уступила «Витязю» (2:1), а чуть позже она проиграла «Ак Барсу» (0:2) и «Барысу» в добавочном периоде (1:2).

    «Авангард»

    После 26 матчей регулярки омский коллектив имеет в своем активе 34 балла, благодаря чему он идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

    Но последние результаты команды не могут порадовать болельщиков. 22 октября на «Уфа-Арене» гости в серии буллитов победили «Салават Юлаев» (1:1, 1:3).

    А затем «ястребы» потеряли очки в трех последующих встречах. «Авангард» проиграл «Куньлуню РС» (0:3), в послематчевых бросках уступил ЦСКА (1:1, 2:3), а также оказался слабее «Динамо» Москва (1:0).

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    1 ноября подопечные Боба Хартли взяли верх над «Амуром» (3:2), а чуть позже они одолели московское «Динамо» (4:3). А 12 ноября омский клуб в Казани не справился с «Ак Барсом» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,30, на ничью — 4,35, а на победу «Авангарда» — 1,70.

    Сейчас оба клуба находятся не в лучшей форме, но «ястребы» в грядущем поединке попытаются одолеть «стальных», чтобы не упустить второе место в Восточной конференции. Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» с коэффициентом 1,70. 0

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    «Северсталь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2019 года. Прогноз на «Северсталь» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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