«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 14 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 14 ноября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон».

«Филадельфия»

Удачные выступления клуба из штата Пенсильвания позволили ему подняться на 3 место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Сейчас команда имеет 22 балла в своей копилке.

После унизительного поражения от «Питтсбурга» (7:1) подопечные Алена Виньо в серии буллитов переиграли «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).

Затем «Хулиганы с Брод-стрит» в послематчевых бросках оказались слабее «Торонто» (3:3, 1:2), но с тех пор команда не уступает. «Филадельфия» одолела «Каролину» (4:1) и в овертайме взяла верх над «Монреалем» (3:2).

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Две последующие встречи «Флайерз» выиграли в серии буллитов. Клуб из штата Пенсильвания взял реванш у «Торонто» (2:2, 1:2), а чуть позже подопечные Виньо разобрались с «Бостоном» (2:2, 0:1).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия продолжает лидировать в Восточной конференции и Столичном дивизионе с 30 очками, которые команда получила в 19 матчах.

С 26 октября по 10 ноября «Вашингтон» сумел обыграть 6 соперников. Сперва в серии буллитов «Кэпс» разобрались с «Ванкувером» (5:5, 1:2), а затем в овертайме они одолели «Торонто» (3:4).

После этого подопечные Тодда Рирдена разгромили «Баффало» (6:1), а также взяли верх над «Калгари» (4:2). Победой в добавочном периоде завершилась игра с «Флоридой» (4:5).

10 ноября на «Капитал Уан Арене» хозяева были сильнее «Вегаса» (5:2), но в следующей встрече дома «Вашингтон» в послематчевых бросках не справился с «Аризоной» (3:3, 0:2).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 4,10, а на победу «Вашингтона» — 2,33.

В Филадельфии зрители увидят противостояние двух сильных соперников, которым незачем осторожничать. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0