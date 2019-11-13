«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 13 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Питтсбург».

«Рейнджерс»

Нью-Йоркский коллектив успел принять участие в 15 матчах сезона. За этот период команда набрала лишь 16 очков, в результате чего она занимает 6 место в таблице Столичного дивизиона.

Последние поединки подопечные Дэвида Куинна проводят удачнее, чем на старте сезона. 30 октября «синерубашечники» дома разгромили «Тампу-Бэй» (4:1), а затем они взяли верх над «Нэшвиллом» в гостях (1:2).

Но вот 5 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева крупно проиграли «Оттаве» (2:6), после чего «Рейнджерс» уверенно разобрался с «Детройтом» (5:1).

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На следующий день «синерубашечники» победили «Каролину» (2:4), а в последнем матче клуб из Нью-Йорка в серии буллитов оказался слабее «Флориды» (5:5, 1:2).

«Питтсбург»

Сейчас команда, представляющая Пенсильванию, идет четвертой в таблице Столичного дивизиона с 21 баллом, заработанным в 17 играх.

27 октября «Питтсбург», победив «Даллас» (0:3), прервал трехматчевый отрезок из поражений. А после этого «Пенс» у себя дома разгромили «Филадельфию» (7:1).

2 ноября подопечные Майка Салливана в овертайме оказались слабее «Эдмонтона» (1:2), а затем «Пингвинз» уступили «Бостону» (6:4).

В матче на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке гости в дополнительное время переиграли «Айлендерс» (3:4), а чуть позже в серии буллитов «Питтсбург» одолел «Чикаго» (2:2, 2:1).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 2,65, на ничью букмекеры дают котировку 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,30.

На «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся две похожие команды, которые в очных поединках забивают много. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0