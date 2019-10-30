«Торонто» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 30 октября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Вашингтон».

«Торонто»

В 13 играх регулярного чемпионата канадский коллектив из провинции Онтарио сумел набрать 14 очков. На данный момент команда находится на 8 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних шести поединках в НХЛ подопечные Майка Бэбкока смогли победить лишь дважды. 17 октября «листья» потерпели поражение от «Вашингтона» (4:3), а затем в овертайме сине-белые одолели «Бостон» (4:3).

22 октября у себя дома «Торонто» в дополнительное время потерпел поражение от «Коламбуса» (3:4). Спустя несколько дней «Бостон» сумел взять реванш у канадцев (4:2).

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В следующем матче «листья» уже победили, уверенно разобравшись с «Сан-Хосе» (4:1), но после этого команда вновь потеряла очки, уступив «Монреалю» (5:2).

«Вашингтон»

После 13 поединков в регулярном первенстве команда из столицы США идет второй в общем зачете Восточной конференции. Сейчас на счету клуба из округа Колумбия имеется 19 очков.

15 октября «Вашингтон» в родных стенах был крупно обыгран «Колорадо» (3:6), но в дальнейших матчах подопечные Тодда Рирдена чаще побеждали, благодаря чему они и поднялись по таблице.

На своей арене «Кэпс» удалось разобраться с «Торонто» (4:3) и «Рейнджерс» (5:2). Затем столичный коллектив на выезде одолел «Чикаго» (3:5) и «Калгари» (3:5).

25 октября на арене «Роджерс Плейс» гости в дополнительное время проиграли «Эдмонтону» (4:3), а затем в серии буллитов «Вашингтон» взял верх над «Ванкувером» (5:5, 1:2).

Прогноз

На победу «Торонто» в этом поединке букмекеры дают коэффициент 2,30, ничья оценивается в 4,30, а успех «Вашингтона» — в 2,60.

В грядущей встрече «Кэпс» постараются уверенно обыграть соперников, чтобы не отстать от лидера Востока «Баффало». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0