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    Сумеет ли «Питтсбург» подняться выше в таблице?

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия»
    Джон Марино
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 30 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Питтсбург»

    Приняв участие в 12 поединках текущего розыгрыша НХЛ, клуб из штата Пенсильвания сумел набрать 14 очков, благодаря чему сейчас он идет шестым в турнирной таблице Востока.

    После крупного домашнего поражения 9 октября от «Виннипега» (1:4) коллектив Майка Салливана провел отрезок из пяти победных матчей.

    Последним соперником в этой удачной серии был «Даллас», который уступил «Пенс» (4:2). Но затем «Питтсбург» начал проигрывать. Команда потерпела поражение от «Вегаса» (0:3), от «Флориды» (4:2) и от клуба «Тампа-Бэй» (3:2).

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    Но 27 октября на арене «Американ Эйрлайнс Центр» гости всухую переиграли «Даллас» со счетом 0:3.

    «Филадельфия»

    Сейчас коллектив, который также находится в штате Пенсильвания, имеет в своем активе 11 баллов и располагается на 12 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    После уверенной победы над «Нью-Джерси» дома (4:0) подопечные Алена Виньо начали часто терять очки. Сперва «Флайерз» в серии буллитов проиграли «Ванкуверу» (2:2, 2:1), затем команда уступила «Калгари» (3:1), «Эдмонтону» (6:3) и «Далласу» (1:4).

    Но 22 октября «Филадельфия» в родных стенах взяла верх над «Вегасом» (6:2). Чуть позже клуб из Пенсильвании одолел «Чикаго» (1:4) и «Коламбус» (7:4).

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    А вот последний на данный момент поединок «Филадельфия» провалила. В Нью-Йорке гости оказались слабее «Айлендерс» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 2,90.

    Сейчас выступления обеих команды не могут считаться стабильными, но результаты «Питтсбурга» немного лучше. Ожидаем равной битвы, в которой верх одержат хозяева поединка. Наш прогноз на матч — «Питтсбург» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0

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    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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