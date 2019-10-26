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    Как сыграют в Ярославле «Локо» и СКА?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — СКА
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать СКА. Матч состоится 26 октября на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
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    «Локомотив»

    В 20 играх регулярного чемпионата команда из Ярославля набрала 18 очков и заняла 8 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    После разгромного поражения дома от «Ак Барса» (0:4). «Локомотиву» удалось победить в двух матчах. Сперва «железнодорожники» минимально переиграли «Сочи» (1:0), а затем на выезде одолели «Куньлунь РС» (3:6).

    15 октября «Локо» уступил «Амуру» (2:1), а чуть позже во Владивостоке по буллитам гости разобрались с «Адмиралом» (3:3, 0:1).

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    А затем в поединке под руководством старшего тренера Майкла Пелино команда в родных стенах проиграла «Трактору» (1:2). Но спустя несколько дней «железнодорожники» в овертайме оказались сильнее «Барыса» (3:2).

    СКА

    Коллектив из Санкт-Петербурга успел сыграть в 22 матчах регулярки. За этот период команда заработала 25 очков и заняла 4 место в турнирной таблице Западной конференции.

    10 октября «Армейцы» у себя дома разобрались с «Автомобилистом» в овертайме (2:1), а через несколько дней гости поединка в Нижнем Новгороде разгромили «Торпедо» (1:4).

    После этих двух побед СКА потерпел четыре поражения кряду. Сперва в «Балашихе» команда уступила «Авангарду» (3:2), а затем подопечные Алексея Кудашова проиграли «Нефтехимику» (2:1).

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    Неудачей обернулась и встреча со «Спартаком», в которой верх взяли красно-белые (2:3). А 22 октября СКА в серии буллитов оказался слабее «Нефтехимика» (2:2, 0:1).

    Прогноз

    Победа «Локомотива» в этой игре оценивается коэффициентом 4,00, ничья — 4,20, а на победу СКА букмекеры предлагают котировку 1,76.

    В Ярославле встретятся две команды, которые сейчас находятся не в лучших кондициях. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,52. 0

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