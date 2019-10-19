ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Тампы»НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон» Лионель МессиПревзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
  • 12:03
    • Болельщики «Спартака» написали открытое письмо владельцу клуба
  • 11:34
    • Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ
  • 00:16
    • Павлюченкова одолела Грачеву и вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»
  • 23:09
    • «Эль-класико» 10 тура Примеры перенесено на декабрь
  • 23:50
    • Опубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
  • 23:28
    • «Интер» не против продать Жоау Марио в «Локомотив»
  • 22:46
    • Черчесов: Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы
    Все новости спорта

    Что покажет «Ак Барс» в непростом матче в Уфе?

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 19 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    Хоккеист «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 19 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.40
  • Играть!
    •

    «Салават Юлаев»

    По завершении 18 матчей регулярки клуб из Уфы занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас в активе этой команды имеется 22 балла.

    Но в последнее время результаты «юлаевцев» не могут считаться стабильными. Победив дома «Северсталь» (3:1), подопечные Николая Цулыгина всухую проиграли «Металлургу» Мг (0:3).

    Затем «Салават Юлаев» в родных стенах потерпел поражение от «Барыса» (1:2), а через несколько дней одолел «Торпедо» в серии послематчевых бросков (1:1, 0:2).

    Все прогнозы на хоккей

    13 октября уфимцы по буллитам оказались слабее «Йокерита» (2:2, 3:2), а чуть позже в Подольске гости взяли верх над «Витязем» (1:2).

    «Ак Барс»

    Приняв участие в 17 играх КХЛ, казанский коллектив заработал 28 очков. Это позволило команде уверенно занять первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    В последних 9 матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили лишь 1 раз. Это была домашняя встреча 11 октября с ЦСКА. В ней хозяева оказались слабее москвичей (2:5).

    До этого «Ак Барс» победил «Йокерит» (0:6), «Куньлунь РС» (5:0), «Нефтехимик» (3:2), СКА (2:1), «Динамо» Минск (2:4) и «Локомотив» (0:4).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    После потери очков в поединке с ЦСКА «барсы» одолели «Автомобилист» (3:1), а затем в напряженном противостоянии с «Йокеритом» коллектив Квартальнова взял верх над финнами в овертайме (4:3).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,50.

    Гостям этого противостояния важно победить, чтобы закрепить за собой лидерскую позицию, но «Салават Юлаев» в родных стенах играет смело против любого соперника. Казанцам придется нелегко, но свои моменты они найдут. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.44
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьере
    • 18:34 15/10/2019     Роман Яремчук и Криштиану Роналду
  • Португальские страдания в Киеве. Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020
    • 14:27 15/10/2019     Гарет Саутгейт
  • У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»
    • 14:00 12/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Передача Овечкина, два очка Радулова, шайбы Кузнецова и МихееваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 октября Вчера в 08:250
  • 11:20
    • Боец MMA проиграл крупную сумму в сочинском казино
  • 11:49
    • Фергюсона обвинили в организации договорного матча
  • 10:31
    • Представлен логотип Кубка Америки-2020
    Дидье Дешам Футбол Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работыТренерский штаб Дидье Дешама пока не может вновь наладить игру французской сборной 16/10/2019 в 14:490
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Шахтер» 11 победу в чемпионате Украины?
  • 3.44
    •
  • 10:18
    • Медведев снялся с турнира в Вене
  • 01:58
    • Квартальнов: «Ак Барс» очень слабо сыграл в третьем периоде
  • 01:48
    • Куртинайтис: Мы уступили ЦСКА практически во всех микробитвах
    Марио Балотелли Футбол Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?Награда лучшему молодому футболисту вручается с 2003 года 16/10/2019 в 19:540
  • 22:25
    • Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
  • 22:06
    • Габулов: Я готов продолжить работу на посту президента ФК «Алания»
  • 22:06
    • ЦСКА взял верх над «Химками» в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие