«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 19 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 19 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

«Салават Юлаев»

По завершении 18 матчей регулярки клуб из Уфы занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас в активе этой команды имеется 22 балла.

Но в последнее время результаты «юлаевцев» не могут считаться стабильными. Победив дома «Северсталь» (3:1), подопечные Николая Цулыгина всухую проиграли «Металлургу» Мг (0:3).

Затем «Салават Юлаев» в родных стенах потерпел поражение от «Барыса» (1:2), а через несколько дней одолел «Торпедо» в серии послематчевых бросков (1:1, 0:2).

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13 октября уфимцы по буллитам оказались слабее «Йокерита» (2:2, 3:2), а чуть позже в Подольске гости взяли верх над «Витязем» (1:2).

«Ак Барс»

Приняв участие в 17 играх КХЛ, казанский коллектив заработал 28 очков. Это позволило команде уверенно занять первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних 9 матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили лишь 1 раз. Это была домашняя встреча 11 октября с ЦСКА. В ней хозяева оказались слабее москвичей (2:5).

До этого «Ак Барс» победил «Йокерит» (0:6), «Куньлунь РС» (5:0), «Нефтехимик» (3:2), СКА (2:1), «Динамо» Минск (2:4) и «Локомотив» (0:4).

После потери очков в поединке с ЦСКА «барсы» одолели «Автомобилист» (3:1), а затем в напряженном противостоянии с «Йокеритом» коллектив Квартальнова взял верх над финнами в овертайме (4:3).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,50.

Гостям этого противостояния важно победить, чтобы закрепить за собой лидерскую позицию, но «Салават Юлаев» в родных стенах играет смело против любого соперника. Казанцам придется нелегко, но свои моменты они найдут. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,72. 0