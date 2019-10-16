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    Что покажет «Филадельфия» в матче с «Калгари»?

    «Калгари» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.46) и ставки на матч НХЛ 16 октября 2019 года

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    Прогноз на «Калгари» — «Филадельфия»
    Оскар Линдблум
    В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 16 октября на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Калгари»

    На данном этапе сезона канадский клуб из провинции Альберта уже успел сыграть в 6 поединках НХЛ. Сейчас на счету этой команды имеется 5 очков, благодаря чему она занимает 8 место в таблице Западной конференции.

    В стартовом матче регулярного первенства «огоньки» на выезде потерпели поражение от «Колорадо» (5:3), но через 2 дня подопечные Билла Питерса всухую победили «Ванкувер» (3:0).

    Затем в овертайме «Калгари» уступил «Лос-Анджелесу» (3:4), а несколькими днями позже эта команда по буллитам взяла верх над «Далласом» (2:2, 1:2).

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    13 сентября канадский клуб был разгромлен «Вегасом» (6:2), а в выездной встрече с «Сан-Хосе» «огоньки» проиграли со счетом — 3:1.

    «Филадельфия»

    Пока коллектив из штата Пенсильвания имеет в своем активе лишь 3 матча в новом сезоне НХЛ. В этих поединках команда сумела набрать 5 очков. Сейчас она занимает 9 строчку в турнирной таблице Востока.

    Новый розыгрыш регулярного чемпионата начался для подопечных Алена Виньо с поединка в рамках «Глобальной серии». Во встрече в Праге с «Чикаго» «Филадельфия» одолела соперников (4:3).

    Затем уже у себя дома «хулиганы с Брод-стрит» принимали «Нью-Джерси». Хозяева матча на арене «Уэллс Фарго Центр» разгромили гостей (4:0).

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    Но 13 октября «Филадельфия» впервые в сезоне потеряла очки. Отправившись в Канаду, команда в серии буллитов потерпела поражение от «Ванкувера» (2:2, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,10, а на победу «Филадельфии» — 2,90.

    Наш прогноз на матч — «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,46. 0

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    «Калгари» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.46) и ставки на матч НХЛ 16 октября 2019 года. Прогноз на «Калгари» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.46
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