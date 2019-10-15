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    «Авангард» — СКА. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 15 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на СКА
    Прогноз на «Авангард» — СКА
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать СКА. Матч состоится 15 октября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Авангард» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
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    «Авангард»

    На данный момент «ястребы» идут вторыми в общем зачете Восточной конференции. Сейчас в активе команды, которая базируется в Балашихе, имеется 23 балла, а их разница забитых и пропущенных шайб составляет показатель — 48:34.

    После того как «Авангард» разгромил в Латвии рижское «Динамо» (0:7), подопечные Боба Хартли проиграли в двух последующих встречах.

    4 октября в городе Сочи гости в дополнительное время уступили одноименной команде (4:3). А через 2 дня в Ярославле «ястребы» оказались слабее «Локомотива» (2:1).

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    Но несколькими днями позже «Авангард» вновь встал на победный путь, с минимальным преимуществом расправившись с «Амуром» (1:0). Затем в очередном поединке против рижского «Динамо» коллектив из Балашихи одолел латвийцев (4:1).

    СКА

    В Западной конференции питерский коллектив также занимает вторую строчку в турнирной таблице. В 18 поединках КХЛ «Армейцы» сумели набрать 24 балла.

    После трех кряду побед в концовке сентября над «Салаватом Юлаевым» (4:1), московским «Динамо» (4:1) и рижским «Динамо» (0:3) подопечные Алексея Кудашова проиграли 3 встречи.

    2 октября СКА потерпел поражение от «Ак Барса» (2:1), затем питерская команда оказалась слабее «Трактора» (1:2), а чуть позже «Армейцы» не справились со «Спартаком» в овертайме (2:3).

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    После этого в матче в «Ледовом дворце» хозяева встречи в дополнительное время одолели «Автомобилист» (2:1), а спустя несколько дней СКА разгромил «Торпедо» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,85, а на победу СКА — 2,44.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,66. 0

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