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    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 11 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Ак Барс» — ЦСКА
    Хоккеист «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 11 октября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
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    «Ак Барс»

    Приняв участие в 14 матчах сезона, коллектив из Казани сумел набрать 24 балла, что позволяет команде занять первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последнее на данный момент поражение «барсы» потерпели 23 сентября в выездной встрече с «Сибирью». Тогда гости уступили со счетом — 4:2.

    После этого подопечные Дмитрия Квартальнова крупно переиграли «Трактор» (0:6) и разгромили китайский «Куньлунь РС» (5:0).

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    Затем «Ак Барс» с минимальным преимуществом одолел «Нефтехимик» (3:2), взял верх над питерским СКА (2:1), разобрался с минским «Динамо» (2:4), а также победил «Локомотив» в Ярославле (0:4).

    ЦСКА

    В отличие от казанцев, столичный клуб сыграл на 1 матч больше. В 15 встречах в рамках КХЛ москвичи набрали 25 очков и заняли лидерскую позицию в рейтинге Запада.

    С 11 сентября по 1 октября подопечные Игоря Никитина порадовали своих болельщиков серией из 7 побед кряду. Самым ярким моментом этого отрезка было противостояние со «Спартаком», в котором «Армейцы» разгромили красно-белых (3:9).

    Но спустя 2 дня ЦСКА в родных стенах уступил «Витязю» (1:2). А следующая домашняя встреча получилась удачной. В ней хозяева разгромили рижское «Динамо» (4:1).

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    В игре 8 октября коллектив Никитина в Москве принимал «Амур». Этот поединок также оказался легким испытанием, в котором ЦСКА разобрался с оппонентом (4:1).

    Прогноз

    На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,85, а на победу ЦСКА — 2,08.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,53. 0

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