СКА — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 10 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 10 октября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Автомобилист».

СКА

Команда из Санкт-Петербурга приняла участие в 16 играх в КХЛ. За это время «Армейцы» набрали 20 очков и заняли 2 место в турнирной таблице Западной конференции.

Но последние матчи СКА не могут не разочаровывать болельщиков, так как очень часто подопечные Кудашова начали терять баллы.

Проиграв в двух поединках за два дня Витязю (2:4) и ЦСКА по буллитам (2:2, 0:1), питерцы победили в трех следующих встречах. Команда разгромила «Салават Юлаев» (4:1), московское «Динамо» (4:1) и всухую одолела «Динамо» Рига (0:3).

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Затем вновь «Армейцев» настигла полоса неудач. 2 октября СКА уступил «Ак Барсу» (2:1), а несколькими днями позже коллектив Кудашова потерпел поражение от «Трактора» (1:2). В следующей домашней встрече хозяева не справились со «Спартаком» в овертайме (2:3).

«Автомобилист»

Екатеринбургский коллектив, который долгое время являлся непобедимым, уже потерял свое лидерство в Восточной конференции. Сейчас на счету «Авто» имеется 21 балл, что позволяет им занять 3 место в Восточной конференции.

После серии из 8 побед кряду, подопечные Андрея Мартемьянова начали проигрывать. В период с 21 по 28 сентября «Автомобилист» потерпел 4 поражения в 4 матчах.

Клуб из Екатеринбурга уступил «Спартаку» (2:4), оказался слабее «Витязя» в овертайме (1:0), затем вновь не справился со «Спартаком» (1:0), а также был повержен «Йокеритом» (4:2).

1 октября «Автомобилист» разгромил «Локомотив» (4:1), но чуть позже подопечные Мартемьянова сами были разгромлены московским «Динамо» (1:4), а 7 числа «Авто» одолел «Трактор» (3:0).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,92, на ничью — 4,10, а на победу «Автомобилиста» — 3,50.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 1,5 с коэффициентом 1,63. 0