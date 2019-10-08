«Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 8 октября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Ак Барс».

«Локомотив»

Турнирное положение коллектива из Ярославля пока никак не может улучшиться. После смены главного тренера команда все равно находится внизу таблицы Западной конференции.

За 13 поединков этот клуб заработал 10 очков и занял 13 строчку в общем зачете. Победив рижское «Динамо» (4:0) под руководством Александра Ардашева, «железнодорожники» проиграли три следующие встречи.

В Челябинске «Локомотив» уступил «Трактору», затем в Екатеринбурге потерпел поражение от «Автомобилиста» (4:1), а чуть позже в Магнитогорске клуб из Ярославля не справился с «Металлургом» Мг (5:3).

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Но в домашней игре 6 октября «Локо» сумел зацепиться за очки. Хозяева с минимальным преимуществом взяли верх над «Авангардом» (2:1).

«Ак Барс»

На данный момент казанский коллектив является лидером Восточной конференции. С 22 баллами, добытыми в 13 матчах, «барсы» занимают 1 место в таблице.

23 сентября подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели второе поражение в сезоне. Оно случилось во встрече с «Сибирью» (4:2).

Но затем «Ак Барс» вновь встал на победный путь. И вот уже в течение 5 поединков казанцы не проигрывают.

Коллектив Квартальнова разгромил «Трактор» (0:6) и «Куньлунь РС» (5:0), затем эта команда одолела «Нефтехимик» (3:2), СКА (2:1) и «Динамо» Минск (2:4).

Прогноз

На победу «Локомотива» в основное время встречи букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,90, а на успех гостей — 2,33.

Казанцы, безусловно, постараются воспользоваться плохой формой хозяев, чтобы сохранить 1 место в таблице. Поэтому наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,78. 0