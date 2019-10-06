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    Окажется ли «Авангард» сильнее «Локо»?

    «Локомотив» — «Авангард». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 6 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Локомотив» — «Авангард»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Авангард». Матч состоится 6 октября на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    До сих пор команда из Ярославля никак не может выбраться из низов турнирной таблицы. Приняв участие в 12 поединках сезона, «железнодорожники» набрали 8 очков и расположились на 11 месте в общем зачете Западной конференции.

    За последние 7 матчей в КХЛ московский клуб сумел победить лишь дважды. Причем это был один и тот же оппонент — «Динамо» Рига. 18 сентября «Локо» обыграл представителей Латвии (2:3), а затем разгромил их дома (4:0).

    Между указанными встречами «Локомотив» успел проиграть «Витязю» (2:3) и «Йокериту» (4:1).

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    А с 29 сентября подопечные Александра Ардашева потерпели поражения в трех поединках подряд. Московский клуб уступил «Трактору» (2:1), «Автомобилисту» (4:1) и «Металлургу» Мг (5:3).

    «Авангард»

    На данный момент «ястребы» имеют в своем активе 19 очков. Их команда сумела заработать в 13 матчах сезона. Благодаря этому клуб, базирующийся в Балашихе, занимает 2 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Однако если принимать во внимание последние матчи «Авангарда», то можно заметить, что в некоторых поединках команда по глупости теряет баллы.

    К примеру, во встрече со «Спартаком» подопечные Боба Хартли к 4 минуте 3 периода вели 3:1. Но затем они позволили москвичам отыграться, а потом и вовсе уступили соперникам в овертайме (3:4).

    Похожая ситуация была в поединке с «Сочи» 4 октября. К финальной двадцатиминутке гости имели преимущество в 3 шайбы, но «леопарды» смогли сравнять счет и в дополнительное время одолели «ястребов» (4:3).

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    Между этими поражениями «Авангард» победил «Металлург» Мг (3:2), а чуть позже разнес рижское «Динамо» (0:7).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этом противостоянии букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,85, а на победу «Авангарда» в основное время — 2,40.

    Наш прогноз — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,82. 0

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