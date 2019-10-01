«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 1 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 1 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак»

В 13 матчах регулярки красно-белые заработали 13 очков и заняли 6 место в турнирной таблице Западной конференции.

С 14 по 19 сентября «Спартак» трижды проиграл. Подопечные Олега Знарка потерпели поражение от «Сочи» (0:1), от «Барыса» (3:0) и от «Металлурга» Мг (4:3).

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А вот сейчас московский клуб постепенно улучшает собственные результаты, зарабатывая нужные баллы. 21 сентября в Екатеринбурге гости сумели переиграть «Автомобилист» (2:4). Но спустя несколько дней «Спартак» уступил «Салавату Юлаеву» (2:4).

После домашней осечки против уфимцев красно-белые вновь справились с «Автомобилистом» (1:0), а затем в Балашихе взяли верх над «Авангардом» (3:4).

ЦСКА

В нынешнем сезоне «Армейцы Москвы» сыграли на 2 матча меньше, чем «Спартак», но в этих поединках команда смогла заработать 19 очков и занять 3 строчку в таблице Западной конференции.

Последний раз коллектив Игоря Никитина обходился без набранных баллов 11 сентября. Тогда гости в Нижнем Новгороде в овертайме уступили «Торпедо» (2:1).

С того момента ЦСКА не проигрывает уже в 6 матчах кряду. Московский клуб сумел всухую победить СКА (0:3), одолеть «Локомотив» с крупным счетом (5:2), а также разгромить «Адмирал» (4:0).

Затем в еще одной встрече с питерским СКА «Армейцы Москвы» победили по буллитам (2:2, 0:1). Через 2 дня ЦСКА расправился с «Йокеритом» (1:5), а чуть позже взял верх над «Торпедо» (0:3).

Прогноз

В победу «Спартака» в этом противостоянии букмекеры не очень верят, оценивая ее коэффициентом 5,50, на ничью они предлагают котировку 5,00, а на победу ЦСКА — 1,49.

Гости, находясь в хорошей форме, попытаются выйти вперед уже в начале поединка. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ЦСКА в первом периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,63. 0