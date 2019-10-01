«Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 1 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 1 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Торпедо».

«Салават Юлаев»

После 11 матчей чемпионата команда из Уфы занимает 5 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В этих встречах «юлаевцы» заработали 13 очков.

В последних 5 поединках подопечные Николая Цулыгина смогли победить дважды. После двух удачных игр против «Амура» (3:2) и «Куньлуня РС» (3:2) «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Авангарда» (2:5).

Затем уфимцы одолели «Нефтехимик» (2:0) и взяли верх над «Спартаком» в Москве (2:4).

Все прогнозы на хоккей

В выездной встрече против СКА гости крупно уступили «Армейцам Петербурга» (4:1), а через 2 дня «Салават Юлаев» в Череповце проиграл «Северстали» (4:3).

«Торпедо»

На данный момент нижегородцы успели принять участие в 13 поединках в рамках регулярного сезона КХЛ. В них волжане заработали 16 очков, благодаря чему заняли 4 место в таблице Западной конференции.

С 11 по 17 сентября «Торпедо» провело четырехматчевую победную серию, которая прервалась поединком против «Сочи». В напряженной встрече на выезде гости уступили «леопардам» (5:4).

Затем подопечные Дэвида Немировски одолели «Северсталь» (2:4), а в домашней встрече с минским «Динамо» хозяева взяли верх над соперником в овертайме (4:3).

Чуть позже «Торпедо» в КРК «Нагорный» пропустило три шайбы от ЦСКА (0:3), но через 2 дня «автозаводцы» взяли реванш у «Сочи» (4:1).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 3,90, а на победу «Торпедо» — 2,95.

В поединке равных по силе команд гости будут выглядеть достойно. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0