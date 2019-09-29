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    «Трактор» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Трактор» — «Локомотив»
    Хоккеист «Трактора»
    В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 29 сентября на «Трактор Арене». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
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    «Трактор»

    По завершении 13 матчей в регулярном сезоне КХЛ клуб из Челябинска занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас на счету у «медведей» имеется 11 баллов.

    Последний раз эта команда побеждала 18 сентября. В выездной встрече в Новосибирске «трактористы» в дополнительное время обыграли «Сибирь» (1:2).

    Затем подопечные Скудры начали терять очки. В гостях в Казахстане «Трактор» всухую уступил «Барысу» (2:0), а через несколько дней на своей арене хозяева не справились с «Нефтехимиком» (1:2).

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    После этого челябинский коллектив был разгромлен «Ак Барсом» (0:6), а в поединке 27 сентября «медведи» дома не справились с «Барысом» (1:2).

    «Локомотив»

    На данный момент клуб из Ярославля успел принять участие лишь в 9 играх регулярки. За все это время «Локо» набрал 8 очков и занял 10 позицию в турнирной таблице Западной конференции.

    В последних 5 матчах сезона «железнодорожники» победили дважды, что повлияло на решение руководства клуба сменить тренера.

    В поединке 16 сентября «Локомотив» крупно проиграл ЦСКА в Москве (5:2), но затем одолел рижское «Динамо» в Латвии (2:3). Однако, спустя пару дней коллектив из Ярославля потерпел поражение от «Витязя» (2:3), а чуть позже не справился дома с «Йокеритом» (1:4).

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    После этого подопечные уже Александра Ардашева на «Арене-2000» разгромили «Динамо» Рига, всухую победив представителей Латвии (4:0).

    Прогноз

    На победу «Трактора» в основное время букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,75, а на победу «Локомотива» — 2,23.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,69. 0

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