«Локомотив» — «Витязь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 20 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Витязь». Матч состоится 20 сентября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Витязь».

«Локомотив»

Коллектив из города Ярославль принял участие в 6 матчах в рамках регулярного сезона КХЛ. В этих встречах команда сумела заработать 6 очков и занять 8 позицию в таблице Западной конференции.

На старте регулярки «железнодорожники» потерпели неудачи в двух поединках кряду. Сперва они проиграли «Спартаку» (2:5), а позже и «Торпедо» (3:4).

После этого подопечные Крэйга Мактавиша с минимальным преимуществом победили «Сочи» (2:1), а также разгромили «Динамо» Москва (5:2).

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Но следующий матч против столичной команды ЦСКА «Локомотив» провалил (2:5). Затем была встреча с рижским «Динамо» в Латвии, там ярославцы справились с соперником (2:3).

«Витязь»

На данный момент подольский клуб является лидером Западной конференции. С 12 очками в активе, которые этот коллектив завоевал в 7 матчах, «богатыри» располагаются на первом месте рейтинга.

Единственное поражение в сезоне «Витязь» потерпел в напряженной игре с «Автомобилистом» (3:2), после чего подопечные Михаила Кравеца победили в 5 матчах подряд.

Отправившись в гости в Магнитогорск, коллектив из Подольска одолел «Металлург» Мг (0:2). Затем команда разгромила «Динамо» Москва (4:1).

После этого «Витязь» дважды удачно решал исходы поединков в серии послематчевых бросков. Таким путем «богатыри» обыгрывали «Сочи» (2:2, 2:1) и «Сибирь» (2:2, 2:1). А в последней на сегодня встрече подопечные Кравеца не оставили шансов «Северстали» (4:1).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью — 4,30, а на победу «Витязя» — 3,75.

Эта игра не будет для «Локо» легкой пробежкой, поэтому наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Витязя» больше 1,5 с коэффициентом 1,67. 0