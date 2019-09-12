«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 12 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 12 сентября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

«Салават Юлаев»

В трех матчах регулярного сезона команда из Уфы сумела добыть две победы, благодаря чему она расположилась на 4 месте таблицы Восточной конференции.

Правда, первый матч в новом розыгрыше КХЛ оказался для подопечных Николая Цулыгина неудачным. В Китае «юлаевцы» противостояли «Куньлуню Ред Стар». В основное время была зафиксирована ничья, но по буллитам хозяева все-таки победили (3:3, 3:2).

На следующий день «Салават Юлаев» взял реванш, обыграв коллектив Курта Фрэйзера (0:2).

В третьей встрече сезона уфимцы также победили на выезде, оказавшись сильнее «Сибири» (1:3).

«Автомобилист»

Подопечные Андрея Мартемьянова набрали очень уверенный ход. В четырех матчах КХЛ коллектив из Екатеринбурга заработал 8 очков. С разницей голов 14:8 команда занимает 2 строчку в Восточной конференции.

На старте сезона «Автомобилист» в овертайме взял верх в поединке против «Северстали», отыграв до этого две шайбы (3:2).

Затем на «Уралец-Арене» хозяева победили подольский «Витязь» (3:2), а спустя 2 дня коллектив из Екатеринбурга разгромил питерский СКА (5:2).

В последней на данный момент встрече подопечные Мартемьянова по буллитам переиграли «Металлург» Мг (2:2, 2:1).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,95, а на победу «Автомобилиста» — 2,48.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0